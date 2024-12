Przyjaciel był w domu Ryszarda Poznakowskiego trzy tygodnie przed jego śmiercią. Poruszające wspomnienie

Ryszard Poznakowski nie żyje. Ostatni koncert zagrał z Budką Suflera

Legendarny muzyk znany przede wszystkim z zespołu Trubadurzy, w którym z dwuletnią przerwą występował przez 38 lat, zmarł 30 listopada. Wiadomość o jego śmierci obiegła media dzień później. O tym, że Ryszard Poznakowski nie żyje, informowała m.in. grupa Budka Suflera, z którą słynny Trubadur zagrał ostatni koncert w życiu. Wtedy nic nie wskazywało na to, że niecałe pół roku później nie będzie go już na świecie. - Minionej nocy, po nierównej walce człowieka z chorobą, odszedł Ryszard Poznakowski, kompozytor, instrumentalista, ważna i aktywna postać w środowisku polskich muzyków. Czerwono-Czarni oraz Trubadurzy to zespoły, w których Ryszard Poznakowski był sercem i duszą. 15 czerwca bieżącego roku gościliśmy go na naszym lubelskim koncercie "Czarodzieje i hipisi". Graliśmy razem, nie wiedząc, że to ostatni występ Rysia. Zostawił nam piękną muzykę. Spoczywaj w spokoju Ryśku - czytamy w przejmującym poście. Ryszard Poznakowski był w środowisku muzycznym postacią niezwykle lubianą. W rozmowie z "Super Expressem" wokalista Piotr Kuźniak wyznał, że zmarły artysta był jego najlepszym przyjacielem.

Piotr Kuźniak był najlepszym przyjacielem Ryszarda Poznakowskiego. "Byłem u niego w domu jeszcze go odwiedzić"

W ostatnim okresie życia Ryszard Poznakowski był z Kuźniakiem w stałym kontakcie. Panowie zdążyli jeszcze się spotkać trzy tygodnie przed śmiercią legendarnego Trubadura.

Byłem u niego w domu jeszcze go odwiedzić, a w dniu śmierci byliśmy cały czas z jego żoną w kontakcie telefonicznym. Także to był mój największy przyjaciel, bo to był jedyny człowiek, który podał mi rękę i prowadził mnie ten cały tutaj układ artystyczny tego show biznesu

- mówił nam w poruszającym wspomnieniu przyjaciel Ryszarda Poznakowskiego.

Rysiek był takim wspaniałym człowiekiem. Dla mnie to był prawdziwy przyjaciel, zawsze mi dobrze doradzał

- dodał zasmucony Piotr Kuźniak, który na pogrzebie Ryszarda Poznakowskiego zaśpiewa utwór "Byłaś tu", który dla grupy Trubadurzy skomponował zmarły artysta.

