Dominika i Michał Chorosińscy: Wybaczyli sobie zdrady i promują wierność

Dominika Chorosińska (wcześniej Figurska) oraz Michał Chorosiński stawiani są za przykład katolickiej rodziny. Para wychowuje wspólnie sześcioro dzieci. Była aktorka, a obecna posłanka PiS jest bardzo zaangażowana w kampanie dotyczące rodzin i kobiet. Odwołuje się oczywiście do tradycyjnych wartości. Kilka lat temu razem z mężem była twarzą akcji "Wierność jest sexy". Paradoksalnie sami mają za sobą skoki w bok.

Na świecie były już dwie pociechy pary, gdy aktorka poczuła, że dusi się w małżeństwie. Pocieszenie znalazła w ramionach o dekadę starszego reżysera. "Muszę przypomnieć sobie, kim jestem, odnaleźć swoją kobiecość. Uczucie umierało we mnie od wielu miesięcy, Michał nie podgrzewał naszej miłości" - tłumaczyła potem w jednym z wywiadów.

Gdy jej nowy związek wyszedł na jaw, Michał Chorosiński zapewnił, że jeśli do niego wróci to wybaczy jej zdradę. Publiczne zapewnienia o miłości musiały zrobić na Dominice duże wrażenie, bo rzeczywiście wróciła na łono rodziny. Jej mąż nie spodziewał się jednak, że ukochana będzie w ciąży z kochankiem. Po narodzinach małego Józka zdecydował się go usynowić. Niestety, nie był to koniec problemów w ich małżeństwie. Okazało się bowiem, że aktor również miał problem z dochowaniem wierności.

Dominika i Michał Chorosińscy 23. świętują rocznicę ślubu

Dzisiaj przyznają, że ich małżeństwo uratowała wiara. "Skleiliśmy małżeństwo, choć z ludzkiego punktu widzenia było to niemożliwe. Najpierw zaczęła mnie rozsadzać tęsknota za sakramentami. Pewnego dnia na targach książki przypadkowo natknęłam się na 'Dzienniczek' s. Faustyny. Przeglądając go, znalazłam zdanie, że mogą przyjść do mnie najwięksi grzesznicy. Poczułam, że zalewa mnie strumień boskiej miłości. Dziś uważam, że to m.in. s. Faustyna uratowała moje małżeństwo" - mówiła Dominika Figurska w rozmowie z "Życiem na gorąco".

28 lipca Dominika i Michał Chorosińscy obchodzili 23. rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. Posłanka zamieściła na swoim Facebooku zdjęcie ze ślubu oraz współczesne. "Tacy byliśmy jeszcze wczoraj. 23 lata razem. Szanuję Lubię Kocham. Ktoś powiedział - pierwsze dwadzieścia cztery lata w małżeństwie to docieranie się, potem już spokojniej. Z wiekiem łagodniejemy" - można przeczytać w opisie.

Pod wpisem zaroiło się od komentarzy z gratulacjami. Pojawiły się również nieco bardziej złośliwe wpisy. "Wszystkiego dobrego! Wspaniały przykład miłości i wierności w tych zepsutych czasach zdrad i nieustalonego ojcostwa", "Piękne życzenia i oby Pani znów nie przyniosła w brzuszku dziecka innego mężczyzny", "Wytrwałości mężowi życzę!", "Miłość na pokaz", "Jakie szczęście? Zdrada, dziecko z kimś innym a dla ludzi idealna rodzina" - złośliwości internautów szybko zniknęły jednak z sieci, a pod wpisem przeważają pozytywne komentarze.

Dominika Chorosińska. Od aktorki do stanowiska w rządzie