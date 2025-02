Doda rozlicza byłych u Nosowskiej. "Każdy jeden to porażka"

Ewa Chodakowska reaguje na uwagi dotyczące wyglądu. "Każda z nas to dzieło sztuki"

Doda porozmawiała z Nosowską o byłych. "Porażka moich wyborów i mojej naiwności"

Radosław Majdan, Adam "Nergal" Darski, Błażej Szychowski, Emil Haidar, Emil Stępień, Max Hodges, Dariusz Pachut - wszystkich tych mężczyzn łączy jedno: byli partnerami Dody. Niemal każdy z tych związków - z wyjątkiem relacji z Maxem, Amerykaninem - kończył się też głośnym, medialnym rozstaniem i wzajemnymi docinkami. Co prawda, jakiś czas temu gwiazda zapowiedziała, że nie będzie już się wypowiadała na temat życia prywatnego, ale zdaje się, że to postanowienie nie dotyczy przeszłości. W podcaście prowadzonym przez Katarzynę Nosowską i jej syna Mikołaja Krajewskiego "Bliskoznaczni" artystka wspominała bowiem byłych i chociaż nie padały konkretne imiona, trudno oprzeć się wrażeniu, że mężczyznom nie będzie miło, gdy wysłuchają wyznań gwiazdy. Doda wprost powiedziała, że związki z nimi to były porażki:

Miałam różne przypały. Miałam seksoholika, alkoholika, narkomana i takiego totalnego atencjusza, który jakby intencjonalnie wciągnął mnie w związek do budowania swojej kariery, i narcyza. Tutaj mogłabym napisać doktorat na ten temat (...) Każdy jeden to porażka, porażka moich wyborów i jakiejś mojej naiwności - mówiła gwiazda o relacjach z przeszłości.

Artystka podkreśliła podczas rozmowy, że należy do osób "żebrzących o miłość". Taka postawa sprawiała, że nie widziała wad mężczyzn, z którymi się wiązała:

Intuicja często mi podpowiadała, (...) ale moja chęć bycia kochaną i czystość intencji była silniejsza. Każdy, kto myśli, że druga osoba, która zakłada maski, nie stara się i nie dokłada wszelkich oscarowych, aktorskich możliwości... Mężczyźni i kobiety potrafią rewelacyjnie wchodzić w postać, by wypełnić nasze deficyty i dawać nam to, czego pragniemy, nawet iluzorycznie - stwierdziła Doda.

Artystka opowiedziała także o zachowaniach byłych partnerów, które bardzo ją zraniły. Jeden z wybranków gwiazdy jako jedyny po jej występie siedział podczas owacji na stojąco, ponieważ "nie był jej fanem, tylko facetem". Inny używał w stosunku do niej ksywki "Dodon", którą nadali jej hejterzy. Gwiazda miała również partnera, który wyrażał chęć, aby zrobić biznes na sprzedawaniu jej używanych skarpetek.

Jak wygląda teraz życie uczuciowe Dody? W "Bliskoznacznych" piosenkarka zdradziła, że jest singielką i że chociaż zdarza jej się z kimś spotykać, chciałaby jeszcze przez jakiś czas pobyć sama:

Oczywiście, mam aplikację randkową, zagraniczną. Dużo flirtów jest rozgrzebanych, ale teraz nie jestem na etapie szukania na siłę. Uważam, że w końcu ktoś powinien mnie sam znaleźć pierwszy - podsumowała Rabczewska.

Autor:

Doda wokalistką Ich Troje? Michał Wiśniewski wyjawił skrywaną tajemnicę Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Doda zrzuciła fatałaszki i pokazała mięśnie. Po 6 latach wraca na okładkę