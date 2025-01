Doda od lat inspiruje swoich fanów niesamowitą formą fizyczną, którą zawdzięcza nie tylko genom, ale również konsekwentnej pracy nad sobą. Piosenkarka regularnie trenuje, łącząc intensywne sesje siłowe z treningami cardio i zajęciami rozciągającymi, takimi jak joga czy pilates. Sama wielokrotnie podkreślała, że zdrowy tryb życia to dla niej nie tylko sposób na utrzymanie sylwetki, ale również na radzenie sobie ze stresem i zachowanie energii podczas koncertów. Dodatkowo Doda zwraca ogromną uwagę na dietę, wybierając produkty naturalne i bogate w wartości odżywcze, które wspierają jej ciało w utrzymaniu wyśrubowanej kondycji. Dzięki tej determinacji stała się symbolem dyscypliny i inspiracją dla wielu kobiet marzących o zdrowym i aktywnym stylu życia.

Zdjęcie szybko obiegło internet, zbierając tysiące polubień i komentarzy. Wielu fanów podkreślało, że Doda odziedziczyła świetne geny po swoich rodzicach, co jest widoczne nie tylko w jej wyglądzie, ale również w energii, którą emanuje na scenie i poza nią. Sama piosenkarka w opisie podkreślała, jak wielką wagę dla utrzymania idealnej sylwetki mają dobre nawyki.

Po co wrzucam to zdjęcie? Po to, żeby owszem potwierdzić, że mam łatwiej, bo mam wspaniałe geny i zawsze będę szczupła, ALE to tylko 50%. Ta druga połowa to dyscyplina i konsekwencja - codzienna zdrowa dieta i sport raz na parę dni.