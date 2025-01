Doda odpowiedziała Pachutowi, pokazała filmik. Wszyscy ekspartnerzy i mocny komentarz

Doda już od kilku miesięcy nie jest z Dariuszem Pachutem, ale to nie znaczy, że ich wspólna "przygoda" dobiegła końca. Okazuje się bowiem, że jeszcze przez jakiś czas będą musieli pozostać w kontakcie. Jeśli nie osobistym, to przez prawników. Dorota Rabczewska pozwała bowiem byłego partnera, sprawa jest w toku.

Gdy Pachut stwierdził w sieci, że dołączył do grona panów, którzy skończyli "w ten sam sposób", a więc w domyśle z pozwem od Dody w dłoni, odpowiedziała zabawnym filmowym memem. Pokazała przy tym wszystkich swoich eks! Pamiętacie, że było ich aż tylu?

Doda zdecydowanie nie zgadza się z Pachutem. W nagraniu, które udostępniła na swoim facebookowym profilu, widać Dariusza. Ten mówił do kamery:

Czy ja musiałem dołączyć do grona panów, którzy kończą w ten sam sposób? Kolejny pozew do sądu.

Po tych słowach nagranie się urywa i widać zlepek zdjęć. Doda pozowała do nich ze swoimi ówczesnymi drugimi połówkami.

Na zdjęciach napisano:

Radosław Majdan - zero wytoczonych pozwów. Rozwód bez orzekania o winie. Nergal - zero wytoczonych pozwów. Błażej Szychowski - zero wytoczonych pozwów. Emil Haidar - zero pozwów złożonych przez Dodę. Wszystkie z powództwa Emila. Emil Stępień - zero wytoczonych pozwów. Rozwód bez orzekania o winie. Max Hodges - zero wytoczonych pozwów. Dariusz Pachut - pierwszy wytoczony pozew wobec swojego byłego partnera o zwrot pożyczki, pomówienia i naruszenie dóbr osobistych.