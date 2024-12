Doda błysnęła nogami na święta. "Nawet ogień z kominka nie jest tak gorący jak ty"

Grzegorz Komendarek zginął w tragicznym wypadku. Po śmierci nie miał go kto pochować

Doda znów zelektryzowała swoich fanów. To jest coś, co piosenkarka uwielbia robić i, co najważniejsze, jest w tym po prostu świetna. Z okazji świąt Bożego Narodzenia gwiazda zaprezentowała się w dwóch odsłonach - zwariowanej i nonszalanckiej oraz szykownej i bardzo zmysłowej. Posypały się komentarze. Ale czy ktokolwiek jest tym zdziwiony? Doda kocha kusić.

Doda na święta - w samej piżamie

Na instagramowym profilu Dody pojawiły się świąteczne fotki. Najpierw piosenkarka zaprezentowała się w skąpej piżamce, która składała się z kusych szortów i nieco skromniejszej góry.

Do tego zestawu Doda dobrała białe skarpetki, które nieco odstawały od lekkiej stylizacji rodem ze świątecznych filmów z Netfliksa. Nadrukowano na nich... broń palną. Ale kolory się zgadzały i pasowały do całości. Gwiazda tym dodatkiem puściła jednak oczko do swoich fanów.

W piżamie pozowała na tle wyjątkowej choinki. Zamiast typowego drzewka Doda postawiła na dekorację w kształcie półksiężyca, na której zawieszono białe i srebrne bombki, a całość okraszono kokardami. Były też świecące się gwiazdy i neon i napisem "Doda's tree" - żeby nie było wątpliwości do kogo należy niezwykła ozdoba.

Doda świątecznie - w eleganckiej sukni z rozcięciem. Ale nogi!

Następnego dnia Doda zaprezentowała się w dużo mniej domowej, za to bardzo szykownej stylizacji. Miała na sobie długą suknię, która sięgała aż do ziemi. Gwiazda postawiła na elegancką czerń przełamaną białymi, futrzanymi elementami przy rękawach i dekolcie. Kropką nad i były czarne szpilki.

Całość ozdobiła złotymi kolczykami i białą kokardą wpiętą we włosy. W sieci pokazała całą serię zdjęć, na których można zobaczyć każdy detal jej świątecznej stylizacji. Widać, że efekt spodobał się Dodzie, ale i jej fanom - posypały się komentarze.

Internauci komentują

Doda ma na Instagramie aż 1,9 mln wielbicieli. Gdy pokazała gorące zdjęcia przy kominku, nie mogli ich nie skomentować.

"Nawet ogień z kominka nie jest tak gorący jak ty", "Chciałam napisać, że wyglądasz jak milion dolarów, ale ten milion przy Tobie to nic", "Najpiękniejsza", "Jaka piękna świąteczna odsłona", "Święta jak u Carringtonów! Prześlicznie wyglądasz!", "Bogini", "Coraz młodsza jesteś, druga Jennifer Lopez" - czytamy w komentarzach.

