Ale akcja! Doda pozwała swojego byłego. Pachut ma jej oddać kurtkę (?!) i pieniądze! To nie koniec problemów mężczyzny

To oni stoją za wyborem piosenek do krajowych preselekcji Eurowizji 2025

Nowy rok zaczął się dla Dody od konfliktów z byłymi partnerami. Najpierw Radosław Majdan nazwał jej nachodzący film dokumentalny cyrkiem i przypomniał mediom kryminalną przeszłość artystki. A teraz na jaw wyszła batalia sądowa, którą piosenkarka rozpoczęła ze swoim ostatnim eks - Dariuszem Pachutem. Były policjant dostał od Rabczewskiej kolejne pisma sądowe.

NIE PRZEGAP: Radek Majdan mocno o Dodzie. Poszło o film! "Nie będę uczestniczył w tym cyrku!"

Za co Doda pozwała Dariusz Pachuta?

Pierwszy z dokumentów, które otrzymał właśnie Dariusz Pachut, to pozew o oddanie pieniędzy, które pożyczył od ówczesnej partnerki. Jak potwierdził "Super Express", chodzi o kwotę 4 tys. zł. Drugim pismem ma być przedsądowe wezwanie od oddania Dodzie m.in. kurtki.

Od królowej się nie odchodzi. A człowiek miał jaja. No i teraz ma oddać kurtkę i pieniądze za voucher na nurkowanie, który dostałem na urodziny - wyjawił na Instagramie Pachut. - W sprawie prezentów to jest przedsądowe wezwanie do zwrotu, a jeśli chodzi o pozew, to o pieniążki chodzi, o zawrotną sumę 4 tys. zł. A kolejna sprawa w Warszawie. Jeszcze nie wiem, o co, ale niedługo się pewnie dowiem - dodał.

Doda zaprzecza, że chce odzyskać prezenty, które ofiarowała partnerowi. Nie zamierza jednak darować pożyczonych pieniędzy.

"W dniu 26 listopada 2024 r. przeciwko Dariuszowi Pachutowi został wytoczony pozew o zapłatę - zwrot pożyczki. Pan Dariusz Pachut wielokrotnie zobowiązywał się do zwrotu pożyczonych od pani Doroty Rabczewskiej środków pieniężnych, jednak do dzisiaj ich nie zwrócił. Przedmiotem postępowania nie jest zwrot podarowanych przez panią Dorotę Rabczewską prezentów" - czytamy w oświadczeniu wystosowanym przez prawników Dody.

ZOBACZ TAKŻE: Doda łamie przepisy. Wystrojona jak na scenę przejechała na czerwonym świetle. Mamy wideo

Jak się okazuje, piosenkarka wytoczyła też swojemu eks sprawę o naruszenie dóbr osobistych, a postanowieniem sądu mężczyzna ma "zakaz rozpowszechniania jakichkolwiek informacji ze sfery życia prywatnego Rabczewskiej". Mówiąc wprost - Pachut musi teraz bardzo uważać, co o niej mówi. A wygląda na to, że to nie koniec kłopotów Pachuta z Dodą...

"Jednocześnie posiadamy informacje, iż działania podejmowane przez pana Dariusza Pachuta wielokrotnie bezprawnie naruszyły sferę prywatności i intymności pani Doroty Rabczewskiej, jak również rozpowszechniane są przez niego informacje objęte tajemnicą korespondencji, a także podejmowane były próby podważenia dorobku zawodowego artystki" - czytamy dalej w oświadczeniu, które sugeruje kolejne pozwy.

A była taka piękna miłość...

Zobaczcie w naszej galerii zdjęcia Dody i Dariusza Pachuta.