Doda łamie przepisy. Wystrojona jak na scenę przejechała na czerwonym świetle. Mamy wideo

I tak oto Doda (40 l.) dołącza do gwiazd, które w biały dzień łamią przepisy ruchu drogowego! Piosenkarka tak śpieszyła się do centrum Warszawy, że przejechała na czerwonym świetle. Miała szczęście, że w pobliżu nie było policji, bo słono by za to zapłaciła.