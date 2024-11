Patrycja Markowska to piratka drogowa. Jeździ nawet pod prąd! Uważajcie na tę czerwoną strzałę. Mamy wideo!

Wieszczono mu totalną klapę na Eurowizji Junior 2024. Po pierwszej próbie w Madrycie to nie takie oczywiste [Zdjęcia]

Kilka tygodni temu Patrycja Markowska potajemnie wzięła ślub. - Wypełnia mnie miłość - to jest dla mnie bardzo ważne słowo, ono się zawsze przeplatało w mojej twórczości. Bez miłości nie byłoby muzyki, bez muzyki nie byłoby miłości - opowiada dziś w wywiadach. Szkoda tylko, że ta miłość zaczęła ją zaślepiać, bo tylko to tłumaczy sposób, w jaki jeździ po stołecznych ulicach.

Patrycja Markowska jeździ charakterystycznym czerwonym mini cooperem z białym dachem. Warto mieć to na uwadze i na wszelki wypadek znikać z drogi, gdy zjawi się na niej takie auto. Ostatnio, jadąc do kosmetyczki i do sklepu zoologicznego, artystka tak pędziła, że jechała ulicą pod prąd, później zakręciła na wysepce wyłączonej z ruchu, a gdyby tego było mało, za jakiś czas skręcała mimo zakazu, przekraczając podwójną linię ciągłą i ignorując znaki drogowe.

Oj, Patrycja, Patrycja...

