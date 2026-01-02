Sylwestrowy pokaz mody Anny Popek na imprezie TV Republika – za dużo, za ciasno, za odważnie? Sieć komentuje

2026-01-02 18:57

Anna Popek postanowiła zamienić sylwestra TV Republika w prywatny pokaz mody. Podczas wieczoru zaprezentowała aż trzy stylizacje, a każda kolejna była coraz bardziej odważna. Najwięcej emocji wzbudziła srebrna, mocno prześwitująca suknia, która dla wielu internautów przekroczyła granicę dobrego smaku.

Trzy stylizacje, tylko jeden wieczór

Podczas sylwestrowej imprezy TV Republika Anna Popek kilkukrotnie zmieniała kreacje, konsekwentnie stawiając na efekt „wow”. Było dużo cekinów, dopasowanych fasonów i wyraźnych rozcięć. Trudno jednak oprzeć się wrażeniu, że zamiast eleganckiego sylwestrowego szyku pojawił się stylizacyjny przesyt. Każda z kreacji walczyła o uwagę, ale żadna nie dawała widzowi chwili oddechu. Internauci szybko zauważyli, że zamiast klasy i lekkości dominowało napięcie materiału i nadmiar ozdobników.

Srebrna suknia Anny Popek pod lupą. Prześwity grały pierwsze skrzypce

Największe kontrowersje wywołała srebrna, obcisła suknia, która – zamiast subtelnie podkreślać sylwetkę – odsłaniała zdecydowanie wiele. Prześwitujący materiał nie pozostawiał wiele miejsca na domysły, a światła sceniczne tylko potęgowały ten efekt. W komentarzach pojawiły się głosy, że stylizacja była „zbyt odważna jak na tę imprezę”. Widzowie zwracali uwagę, że cienka tkanina i mocne dopasowanie sprawiły, iż suknia wyglądała niekomfortowo i mocno eksponowała ciało.

Zieleń i błękit – było lepiej, ale nadal za dużo

Nieco spokojniej prezentowała się zielona suknia, choć i tutaj nie zabrakło ciężkich zdobień i dopasowanego kroju. Stylizacja sprawiała wrażenie bogatej, ale momentami przytłaczającej. Z kolei niebieska kreacja z rozcięciem i dekoracyjnymi aplikacjami wyraźnie celowała w taneczny, estradowy klimat, który nie wszystkim przypadł do gustu. Wielu internautów zauważyło, że każda z tych stylizacji osobno mogłaby się obronić, jednak zestawione razem stworzyły wrażenie modowego chaosu.

Komentarze pod zdjęciami nie pozostawiają wątpliwości – widzowie mieli mieszane odczucia. Pojawiały się zarówno zachwyty i pochwały za odwagę, jak i krytyczne uwagi dotyczące braku umiaru. Ale jedno jest pewne – prowadząca imprezę skutecznie przyciągnęła uwagę i stała się jedną z najbardziej komentowanych postaci sylwestra TV Republika, a może nawet... największą jego gwiazdą, choć tych na scenie nie brakowało. Pytanie tylko, czy dokładnie o taki efekt chodziło.

