Małgorzata Foremniak ZNOWU łamie prawo. Tym razem dla pysznej wędlinki i zieleninki

Małgorzata Foremniak to już prawdziwa recydywistka w temacie łamania przepisów drogowych. Nasza redakcja co i raz dostaje zdjęcia paparazzi, na których aktorka traktuje prawo bardzo nonszalancko. Może czas odświeżyć kodeks drogowy?

Pani Małgorzato, czy to tak wypada?! Coraz częściej wydaje się, że gwiazdy uważają, iż są ponad prawem. W środę pokazywaliśmy w "Super Expressie" zdjęcia na których Małgorzata Socha (44 l.) porzuciła auto w niedozwolonym miejscu, by na 3 godziny udać się do modnej restauracji...

Małgorzata Foremniak kupuje wędliny i zieleniny. Nie boi się mandatu?

Dziś ujawniamy jak Małgorzata Foremniak robi sprawunki - odwiedza delikatesy, niesie kwiaty, wybiera z lady świeżą wędlinkę i kupuje warzywa, natkę pietruszki... Wszystko pięknie, tylko czy to aż tak pilne, by ryzykować mandatem i zostawić samochód na zakazie?!

Oczywistym jest, że w Warszawie, zwłaszcza w centrum, ciężko znaleźć miejsce do parkowania. Natomiast nie usprawiedliwia to łamania przepisów - te są równe dla wszystkich i znane aktorki nie powinny być traktowane ulgowo...

Za nieprawidłowe parkowanie grozi od stu do kilkuset złotych, ale być może dla gwiazd to są jedynie drobne i wolą zaryzykować, niż targać zakupy dalej?

Zdjęcia gwiazdy, dla której zakupy spożywcze są powodem do łamania przepisów znajdziecie w galerii poniżej:

Małgorzata Foremniak "nurkowała" w lodówkach z gotową żywnością. Gwiazda nie lubi gotować?