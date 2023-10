Zobaczcie zdjęcia

Małgorzata Foremniak przyjechała do stolicy po sól. Przejęta zwolnieniem z TVN, złamała przepisy

Ostatnie tygodnie są dla Małgorzaty Foremniak (56 l.) niezwykle stresujące. Gwiazda z dnia na dzień straciła dobrze płatną fuchę w „Mam talent!". Jej miejsce zajęła dużo młodsza Julia Wieniawa (25 l.). Nic dziwnego, że aktorka uciekła na wieś, by uspokoić myśli. Do stolicy przyjeżdża tylko wtedy, kiedy musi, na przykład, gdy skończy jej się ekologiczna sól do zmywarki. Szkoda tylko, że nie zważa wtedy na przepisy.