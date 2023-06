Małgorzata Foremniak dźwiga torby z zakupami. Gwiazda "Na dobre i na złe" wybiera chemię z Niemiec!

Co za historia!

Agnieszka Dygant jest przerażona tym, co dzieje się z jej ciałem. Obawia się najgorszego

Małgorzata Foremniak kupuje chemię z Niemiec. Potem sama musi ją dźwigać

Małgorzata Foremniak jest fanką małych osiedlowych sklepików, w których często robi zakupy. Kiedy spotkaliśmy ją ostatnio, mogła liczyć na uprzejmość pracownika sklepu, który wózkiem dostarczył sprawunki aktorki na parking i pomógł upchnąć wszystko do auta. Tym razem Małgosia mogła liczyć tylko na siebie. Ze sklepu z chemią gospodarczą wyszła z ogromną torbą, która uginała się pod ciężarem zakupów. Wśród nich znalazły się: kapsułki do prania, papier toaletowy, ręczniki i inne niezbędne w domu rzeczy. Wszystko ważyło kilka dobrych kilogramów. Gwiazda nie omieszkała odwiedzić jeszcze małego sklepu spożywczego, w którym kupiła świeże warzywa i przetwory. I żeby było jej wygodniej, nie korzystała już z torby, a z kartonu, do którego włożyła zawartość koszyka.

Ukochany partner Małgorzaty Foremniak mieszka w Londynie. Przeprowadzi się do niego?

Foremniak ostatnio widywana jest w towarzystwie Pawła Jodłowskiego. Mężczyzna mieszka na co dzień w Londynie, do którego ona nie chce się przenieść. Kiedy on jest tam, musi radzić sobie sama z ciężarem życia codziennego. Dzielna kobieta.

Ewa Wąsikowska VIDEOBLOG: Nowy sezon "W rytmie serca" - Foremniak i Żmijewski znowu razem! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.