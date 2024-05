Roksana Węgiel opowiedziała o swojej historii rodem z „Reniferka”. „To było przerażające”

- Przez ten cały czas, kiedy tu mieszkałam, przychodził pod moje mieszkanie chłopak, który był we mnie zakochany. Robił mi zdjęcia z ukrycia. Robił zdjęcia z ukrycia mojej mamie, która prowadzała w wózku mojego młodszego brata Tymka. W ogóle rozpoznał moje mieszkanie chyba po kawałku jakieś tapety. To było bardzo dziwne. To było przerażające - mówiła Roksana Węgiel Joannie Stawczyk z naTemat.