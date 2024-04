Szczegóły ślubu Roksany Węgiel i Kevina Mgleja. Tak wywieźli w pole media?! Ale spryciarze

Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że Roksana Węgiel i Kevin Mglej są już po ślubie. Uroczystość miała zostać przyspieszona z uwagi na stan zdrowia babci pana młodego. O ślubie Roxie jednak niemal nikt nie wiedział. Wygląda na to, że zakochani zastosowali specjalny trik, by wywieźć w pole media. Ale z nich spryciarze! Szczegóły wyszły na jaw dopiero teraz.