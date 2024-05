"Politycy kupowali ludzkie głowy do rytuałów". Wyznanie mordercy przeraża

Rozbito gang zabijający ludzi i sprzedający części ciał do rytuałów. Głowy i chusteczki nasączone krwią kupowali m.in. politycy do sekretnych rytuałów

Aż trudno uwierzyć w doniesienia napływające z Afryki! Policja rozbiła tam kolejny gang zajmujący się handlem częściami ludzkich ciał, w tym odciętymi głowami. Zwyrodnialcy dla pieniędzy nie tylko rozkopywali groby na cmentarzach, ale też zabijali, bo klienci żądali świeżych zwłok. Po co to wszystko? Chodziło o mroczne rytuały, do dziś istniejące w Nigerii. Niektórzy nawet w obecnych czasach wierzą w moc krwawych obrzędów i czarnej magii. A ponieważ jest popyt, pojawia się podaż. Kryminaliści mordują, by sprzedawać ludzkie zwłoki tym, którzy odprawiają rytuały. Zatrzymani ostatnio w stanie Lagos bandyci handlowali głowami po zaledwie 30 dolarów, a sercami po 50 dolarów. Wraz z handlarzami do aresztu trafiła "kapłanka" wykonująca zlecone jej makabryczne obrzędy, a także paru uzdrawiaczy.

"Klienci prosili o świeże, a nie wysuszone części ciała”

„Zdecydowałem się na zabijanie ludzi, ponieważ klienci prosili o świeże, a nie wysuszone części ciała” - powiedział przywódca gangu morderców-handlarzy, 33-letni Ademola Akinlosotu. Niektórzy używali aplikacji randkowych, by wabić ofiary i zabijać je w odludnych miejscach. Wśród zamawiających zwłoki byli lokalni przywódcy, a także politycy, choć nie podano żadnych nazwisk ani ich narodowości. Ci byli znacznie bogatsi niż przeciętni klienci nigeryjskich psychopatów i oferowali po kilkaset dolarów za samą tylko chusteczkę nasączoną krwią ofiary. Wierzyli, że posiadanie tego amuletu pozwoli im wygrać wybory.

Ogun State: Police said, Yoruba human parts sellers sells human parts like spare parts of motorcycles. One of the Yoruba woman who is into restaurant business said she has been selling for Ten years, that she has only sold 10 human heads.PeterObiOnParallelFacts Nigeria tinubu pic.twitter.com/qk0EptLRAN— innocent njoku (@innocentnjoku9) December 18, 2023

