Namiętna Roxie Węgiel i Kevin Mglej migdalą się w samochodzie. Myśleli, że nikt nie patrzy. Takie sceny na środku Warszawy. Zdjęcia

Roxie Węgiel i Kamil Mglej przyłapani na czułościach w samochodzie

Ich związek jest pod ostrzałem portali plotkarskich i złośliwców, ale oni są razem na przekór wszystkiemu i wspierają tak, że można im tylko pozazdrościć. Roxie Węgiel obecnie intensywnie trenuje do finałowego odcinka „Tańca z Gwiazdami", który już w tę niedzielę. 19-latka zawalczy w nim o Kryształową Kulę razem z Julią „Maffashion" Kuczyńską (36 l.) i Anitą Sokołowską (48 l.). I ma spore szanse na wygraną. Gdy ostatnio wychodziła z treningu, wsiadła do auta, które prowadził jej asystent. Ale zamiast pojechać do domu, by wreszcie odpocząć, Roxie poprosiła go, by pojechać do miejsca w centrum Warszawy, gdzie przebywał właśnie jej mąż Kevin Mglej. Bo choć para nie potwierdziła jeszcze oficjalnie, że jest już po ślubie, to w dokumentach Roksany widnieje podwójne nazwisko, a na palcach obojga lśnią obrączki.

Tym razem mieli dla siebie dosłownie chwilę, więc wykorzystali ją na maksa. Kevin zajrzał do auta od strony pasażera, gdzie siedziała jego luba, nachylił się do niej, namiętnie pocałował, a ona chwyciła go i przyciągnęła jego głowę do swojego dekoltu, utuliła i również ucałowała. Wręcz nie mogli się od siebie odkleić.

I co by o nich nie mówić... Czyż to nie jest uroczy widok?

Zobaczcie w naszej galerii, jak namiętności Roxie Węgiel i Kevina Mgleja. Słodka para?