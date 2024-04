Bulwersujące ustalenia sądu o ojcu Roxie Węgiel. Przejął kontrolę nad pieniędzmi córki?

Jacek Borkowski podjął poważną decyzję. Namówiła go młoda żonka

Michał Koterski wrócił do bolesnych wspomnień z młodości. Zwrócił się z mocnym apelem do rodziców

Te słowa dają do myślenia

"Taniec z gwiazdami". Po eliminacji Krzysztof Szczepaniak miał do powiedzenia o Dagmarze Kaźmierskiej tylko jedno

Roksana Węgiel w 2018 roku, po zwycięstwie w konkursie Eurowizja Junior, podpisała umowę z wytwórnią Universal Music Polska. Umowę piosenkarka miała zaskarżyć w 2020 roku, o czym informowały media. Wytwórnie nie potwierdziła wtedy tej informacji, również sama artystka nie komentowała sprawy, jako że obowiązywały ja zapis o zachowaniu poufności. Dziennikarze "Faktu" dotarli właśnie do nieprawomocnego wyroku z 2022 roku, w którym sąd unieważnia zapisy umowy w części dotyczącej okresu po osiągnięciu przez artystkę pełnoletniości.

Zobacz też: Sensacja! Po ślubie Roksany Węgiel Kevin Mglej nie dostanie ani złotówki?! Wyciekły dokumenty

Ustalenia sądu w sprawie majątku Roxie Węgiel

Dziennikarze zwrócili uwagę jednak na szokujące ustalenia sądu zapisane w uzasadnieniu wyroku, a mające związek z ojcem piosenkarki Rafałem Węglem. Wynika z nich nie tylko to, że Rafał Węgiel miał całkowitą kontrolę nad majątkiem córki, ale także mógł tak kierować karierą córki, by samemu czerpać z tego zyski. "Jeszcze przed faktycznym zaprzestaniem współpracy z Pozwanym (wytwórnia Universal Music Polska - przyp. red) w 2020 r. R.W. (Rafał Węgiel - przyp. red) – ojciec Powódki – rozszerzył prowadzoną przez siebie działalność gospodarczą o czynności związane z działalnością artystyczną i wystąpił do inspektora pracy o zgodę na zatrudnienie córki przez siebie w trybie art. 3045 Kodeksu pracy (pkt 12 niniejszego uzasadnienia). Zachodziła zbieżność czasowa między zaprzestaniem wykonywania zobowiązań z umowy z 11.06.2018 r. w drugim kwartale 2020 r. a wystąpieniem o zgodę inspektora pracy pismem z 18.11.2020 r. [...] Przedstawiciel ustawowy Powódki zaczął zawierać umowy z podmiotami eksploatującymi wizerunek i inne atrybuty osobowości Powódki z pominięciem Pozwanej (Universal Music Polska - przyp. red.)" — cytuje uzasadnienie wyroku "Fakt".

Z przedstawionych dalej przez sąd szczegółowych rozliczeń finansowych firmy Rafała Węgla wynika, że jedyne wpływy, jakie odnotowała firma, wynikały z pracy Roksany Węgiel. W cytowanym uzasadnieniu sąd informuje również, że Rafal Węgiel miał rozliczyć się z córką po uzyskaniu przez nią pełnoletności. Umowa była zawarta ustnie w obecności jego żony i mamy Roxie - Edyty Węgiel. Sprawa jest w toku.