Kevin Mglej opowiada o różańcowych randkach z Roksaną Węgiel: Szukamy wsparcia w Bogu

Nie wstydzą się mówić o Bogu

W momencie, w którym większość ludzi odsuwa się od kościoła i Boga, Roksana"Roxie" Węgie i Kevin Mglej pokazują, że to właśnie w Bogu jest siła i to właśnie dzięki Niemu są dziś razem. - Ja i Kevin jesteśmy mocno wierzącymi osobami. Zawsze wiara była dla nas istotna i stanowiła ważną funkcję w naszych życiach. To też jest nietypowe, że spotykasz taką osobę, z którą się dopełniasz na każdej płaszczyźnie. Szczerze mówiąc na początku Bóg nam dawał wiele znaków - powiedziała Roksana Węgiel w rozmowie z Plotkiem.

Dzięki Bogu, Roxie jest z Kevinem

To właśnie Bóg uświadomił artystkę, że Kevin powinien być jej mężem. - Pojechałam na adorację do kościoła. Otwieram Pismo Święte na przypadkowej stronie i akurat padło na cytat, który Kevin mi wysłał. Totalnie wierzę w takie znaki. Bóg mi dał znak, że to jest to - dodała. Od tamtej pory są niemal nierozłączni, a ostatnio wzięli w tajemnicy ślub cywilny. Przed nimi jeszcze ślub kościelny. Plotkuje się, że zakochani przysięgę przed Bogiem złożą sobie w drugiej połowie sierpnia.

Kevin Mglej o różańcowych randkach z Roxie

Teraz o sile modlitwy postanowił wypowiedzieć się ukochany gwiazdy. Kevin nie krył, że w trudnych chwilach Bóg daje im siłę. - Dużo się razem modlimy. Szukamy wsparcia w Bogu. Jak coś się dzieje, to czasami jedno, czasami drugie, czasem razem idziemy do kościoła. Z takich ciekawostek, które rekomenduję, to mieliśmy randki różańcowe. Czyli jak niektórzy ludzie się dzwonią na wideokonferencjach i gadają na różne tematy, my się znaliśmy i też rozmawialiśmy bardzo dużo, ale odmawialiśmy różaniec i to zawsze nas tak zbliżało. Więc ta wiara jest obecna. Co prawda program w niedzielę nie zawsze nam w tym pomaga, ale wydaje nam się, że jesteśmy na dobrej drodze - powiedział mąż gwiazdy w rozmowie z Jastrzabpost.

Randki różańcowe to nic innego, jak wspólnie odmawiany różaniec, zarówno w domu, jak i w kościele.

Roksana Węgiel stanęła w obronie Kevina Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.