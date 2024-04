Roksana "Roxie" Węgiel i Michał Kassin w "Tańcu z Gwiazdami" radzą sobie fenomenalnie, chyba nikt nie ma co do tego żadnych wątpliwości. W ostatnim odcinku pary miały jednak zatańczyć w programie z dodatkową osobą - miał to być ktoś bliski dla gwiazdy, kto zatańczy w trójkącie z nią i tancerzem/tancerką. Roxie Węgiel wybrała Kevina! Samo ogłoszenie tego, że Mglej pojawi się na parkiecie "TzG", wzbudziło ogromne emocje. Tym bardziej w kontekście plotek i dziesiątek nieprzychylnych artykułów na temat tego, jaka rzekomo jest relacja w ich związku. Tabloidy pomstowały niejednokrotnie, że Kevin chce kontrolować Roxie, że wybrał jej partnera tanecznego w "Tańcu z Gwiazdami", że nawet ogranicza jej wywiady z dziennikarzami. Zarówno ona, jak i on, temu zaprzeczyli. Część ludzi złośliwie pisała w mediach społecznościowych, że występ Kevina Mgleja "pogrzebie" szanse Węgiel na kryształową kulę, mimo że 19-latka jest jedną z tegorocznych faworytek. Tymczasem 28-latek utarł wszystkim hejterom nosa i zaprezentował się znakomicie! "Strzelił" salto między krzesłami, dobrze grał mimiką twarzy, poruszał się nie najgorzej i dotrzymywał tempa Kassinowi oraz Roxie. Wielu ludzi zaczęło cofać swoje obraźliwe słowa, a Kevin Mglej ewidentnie poprawił swój wizerunek dzięki temu występowi. Co powiedział po zejściu z parkietu? Sporo rzeczy, ale dużą uwagę przykuła wypowiedź na temat zrzucenia wagi.

Kevin Mglej schudł połowę Roksany Węgiel! Wyzywali go od grubasów, teraz go nie rozpoznają

Internauci bywają okrutni, o czym na własnej skórze przekonuje się Kevin Mglej, ukochany Roxie Węgiel, a być może nawet jej mąż, bo para miała ponoć wziąć ślub w tajemnicy. Po wystąpieniu w "Tańcu z Gwiazdami", 28-latek zgodził się na wywiad z dziennikarzem portalu Pomponik. Został zapytany między innymi o to, czy czyta nieprzychylne mu komentarze. Ten odparł, że teraz już nie czyta, ale - niestety - na początku to robił. Jak się wtedy czuł?

- Czułem się bardzo źle. To chyba przez to już jestem 26 kilogramów chudszy, bo tyle się naczytałem o tym, jakim jestem grubasem - powiedział Kevin Mglej. - Od roku jestem w poważnym treningu - dodał.

Przykre wpisy ludzi stały się dla ukochanego Roxie motywacją, przekuł więc coś negatywnego w coś pozytywnego. Efekty widać jak na dłoni, bo Mglej faktycznie niknie w oczach! Jeśli wierzyć doniesieniom medialnym z 2023 roku, że Roxie Węgiel w wieku 18 lat ważyła ok. 55 kilogramów (tak podał serwis Platforma Kultury), to Kevin Mglej zgubił już połowę jej tamtejszej wagi. Fanom pozostaje trzymać kciuki za dalsze sukcesy - zarówno te zawodowe, jak i osobiste. A my zachęcamy dodatkowo do obejrzenia galerii zdjęć.

