Dagmara pojawiła się w 8. odcinku! Nie odpuściła złośliwości Iwonie Pavlović...

"Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami": Odcinek 8.

W programie zapanowało prawdziwe zamieszanie. W ostatnim odcinku z "Tańcem z gwiazdami" pożegnali się Krzysztof Szczepaniak i Sara Janicka. Wzbudziło to ogromne oburzenie internautów, gdyż Krzysztof tańczył świetnie i był nawet typowany przez jurorów do finału.

Szok w "Tańcu z gwiazdami"! "Pękła ta skorupa, był ogień". Odpadli jedni z najlepszych!

Podobnie jednak jak w poprzednich tygodniach - dalej przeszła najgorzej tańcząca Dagmara Kaźmierska, której liczne i wierne grono fanów zapewniło awans dzięki nadzwyczajnej ilości SMS-ów i głosów w aplikacji.

"Taniec z gwiazdami". To dlatego Dagmara Kaźmierska nie odpadła. Ujawniamy tabelkę punktacji

Dagmara Kaźmierska zrezygnowała z "Tańca z gwiazdami"

W połowie tygodnia media obiegła informacja, że Dagmara Kaźmierska odwołuje wywiady, bo bierze się ostro za treningi. Wszystko wskazywało na to, że chce udowodnić jurorom, zwłaszcza Iwonie Pavlović, że nie "olewa" programu i serio się stara. Niestety - podczas treningu z Marcinem Hakielem i synem, Conanem Kaźmierskim, dała się we znaki jej kontuzja z poprzednich odcinków - pęknięte żebro. Ból miał być tak silny, że uniemożliwił dalsze ćwiczenia...

Dagmara Kaźmierska ostatecznie w swoich social-mediach ogłosiła, że odchodzi z programu. Jak dowiedział się "Super Express", po jej decyzji w Polsacie zapanowała prawdziwa panika. Nie było wiadomo, co dalej z programem, gdyż do kolejnego odcinka zostało bardzo mało czasu. Na szczęście dla produkcji - Krzysztof Szczepaniak zgodził się wrócić do programu i zobaczymy go w 8. odcinku, ponownie rywalizującego z pozostałą czwórką gwiazd - Anitą Sokołowską, Maciejem Musiałem, Roksaną Węgiel i Maffashion, czyli Julką Kuczyńską.

Co wydarzy się w 8 odcinku? O tym przekonamy się na antenie, bo zapowiedziano wiele niespodzianek, w tym możliwy powrót przed kamerę samej "Królowej życia". Zapraszam do naszej relacji!

Dagmara Kaźmierska i Marcin Hakiel ponownie w "Tańcu z gwiazdami"!

Dagmara Kaźmierska pojawiła się w "Tańcu z gwiazdami" jedynie w postaci zdalnego łączenia ze studiem, podczas którego powiedziała:

"No bywało gorzej... Boli mnie wszystko, jestem obolała, ale jestem z wami sercem", następnie zaapelowała do fanów: "Musicie dalej oglądać program, bo to jest najpiękniejszy program w tym kroju i wszyscy, którzy oddawali na mnie głosy, bardzo proszę, żebyście sobie wybierali faworyta. Teraz wszyscy dobrze tańczą i nie psuję tego widoku" - rzuciła z humorem. Krzysztof Ibisz dopytał, czy ma jakieś miłe słowo dla Iwony Pavlović... "Kochana moja piękna, najpiękniejsza, odetchniesz w końcu ulgą!" - powiedziała Kaźmierska, po czym pozostało już tylko wręczenie na parkiecie kwiatów i prezentu od sponsora dla Marcina Hakiela.

"Taniec z gwiazdami". Para nr 5: Roksana Węgiel i Michał Kassin

Jako pierwsi na parkiecie pojawili się Roxie Węgiel i Michał Kassin z bardzo naładowaną erotyzmem rumbą. Były zmysłowe figury, głaskanie po nóżce i "nieomal" pocałunki.

"Ale się gorąco zrobiło! Pierwszy taniec i tak zmysłowy! Jestem pod wrażeniem twojego talentu od pierwszego odcinka. Zwrócę się do Michała: pięknie ustawiłeś Roxie" - skomentował Rafał Maserak. "Dla mnie jesteś tanecznym kameleonem". "Będę kontynuować ten zachwyt. To był taki szalony, zmysłowy zawrót głowy" - dodała Ewa Kasprzyk.

"Ja uwielbiam że na tym parkiecie coś znajduję - albo stronę techniczną, albo emocjonalną. U ciebie nic nie muszę szukać" - dołożyła od siebie Iwona Pavlović. "Tu bym nic nie dodała, nic nie odjęła, nic nie zmieniła. To jest dzieło ukończone". Para zgarnęła oczywiście równe 40 punktów od jurorów.

"Taniec z gwiazdami". Para nr 3: Krzysztof Szczepaniak i Sara Janicka

Krzysztof i Sara mięli najtrudniejsze zadanie - tylko 2 dni na przygotowanie 2 nowych choreografii. "Jakbym nie wiedziała, że miałeś tylko dwa dni, to bym nie wiedziała" - powiedziała Iwona Pavlović o rumbie Krzysztofa Szczepaniaka. "Piękno tańca może przykryć błędy techniczne i tak to zrobiłeś" - dodała.

"Nie wiem, czy się inni cieszą, że wróciłeś, bo tak zatańczyłeś..." - powiedziała Ewa Kasprzyk. "Dzięki że jesteście, jest mi bardzo miło" - dodała. "Jeżeli w dwa dni robicie taką choreografię, to ja się obawiam, co będzie w kolejnej edycji" - dodał Rafał.

Rafał, Ewa i Tomasz przyznali po 9 punktów, a "Czarna mamba" - 8. W sumie 35 punktów.

"Taniec z gwiazdami". Para nr 12: Maciej Musiał i Daria Syta

Maciej Musiał i Daria Syta jako pierwszy taniec pokazali fokstrota. Musiał jak zwykle wcielił się w romantycznego amanta-gentelmena.

"Para, która moim zdaniem zasługuje na więcej punktów, niż dostaje od jurorów" - powiedział Krzysztof Ibisz.

"Robisz mnóstwo błędów, ale zaczęło mi się podobać, że ty w tańcu nie krzyczysz, tylko szepczesz" - powiedziała enigmatycznie Iwona. Rafał dał im 8 punktów, Ewa 10, Tomasz 8 a Iwona - 9.

"Taniec z gwiazdami". Para nr 10: Anita Sokołowska i Jacek Jeschke

Anita Sokołowska i Jacek Jeschke dostali to, czego nie mogli się doczekać - taniec współczesny. Zatańczyli do piosenki z bajki o dzwonniku z Notre Dame. Jak ich bose wygibasy przypadły jurorom do gustu?

"Tu jest bardzo dużo dobrego tańca, poziom jest niesamowicie wysoki. Dzisiaj dodaję swoją emocję - ja się bardzo wzruszyłam, ale to było przecudowne" - powiedziała Iwona, faktycznie łamiącym się głosem.

"Anito, wiesz co nas łączy? Obie jesteśmy na biało. Ale ja już nigdy tak nie zatańczę..." - powiedziała Ewa Kasprzyk. "Ja jestem cały cza spod wrażeniem. Taniec współczesny kojarzy się ze sztuką, a skoro sztuka to aktorstwo, a skoro aktorstwo to Anita Sokołowska. Dla mnie to wszystko się zgadza" - dodał Rafał Maserak.

Jurorzy po takich pochwałach nie mięli wyboru i oczywiście dali im zgodnie po 10, czyli w sumie 40 punktów

"Taniec z gwiazdami". Para nr 7: Maffashion i Michał Danilczuk

Julia Kuczyńska w tym odcinku musiała zmierzyć się z fokstrotem, choć patrząc na parkiet można było odnieść wrażenie, że to raczej kolejny taniec nowoczesny. Nie zabrakło "odgrywania" emocji, ale pojawiło się też... delikatne poślizgnięcie. Maffashion uniknęła upadku, ale co na to stół jurorski?

"Wy jesteście taką całością, na was się tak patrzy, że chce was się zjeść! A w związku z tym, że wypiłam kawę, a po kawie budzi się we mnie złość... budzi się we mnie tygrys! To chciałam powiedzieć Iwonie, że cekiny były zarezerwowane dla mnie!" - rzuciła, faktycznie pobudzona, Ewa Kasprzyk. "Julio. Jednym zdaniem: dzisiaj anieli oszaleli" - powiedziała Iwona Pavlović. Julka po tych ocenach popłakała się za kulisami podczas rozmowy z Pauliną Sykut-Jeżyną. Para zdobyła aż 40 punktów!

"Taniec z gwiazdami". Para nr 5: Roksana Węgiel i Michał Kassin i Kevin Mglej

Na to chyba wszyscy dzisiaj czekali - czas na tango w miłosnym trójkącie, czyli występ Roxie Węgiel, Michała Kassina i męża (?) Roxie, Kevina Mgleja. Już w zakulisowym filmiku było ciekawie: "Wiedziałam, że tylko on" - powiedziała za kulisami Roxie. "Ona mnie poprosiła no i... mam do niej słabość" - odpowiedział Kevin Mglej. Oboje zdradzili, że w zaciszu domowym często tańczą do różnej muzyki, a Kevin ma "super poczucie rytmu". "Nie myślałem, że jest to aż tak wymagające fizycznie. Mam nadzieję, ze cię nie zawiodę" - dodał ukochany Roksany.

Kevin Mglej chyba autentycznie zaskoczył wszystkich! Zatańczył świetnie. Zaczął od efektownego salta przez krzesła, a potem było tylko lepiej. Na scenie zagrali miłosny trójkąt, gdzie Kevin i Michał Kassin bili się o Roksanę. Na koniec Roxie dała "z liścia" tancerzowi i pocałowała narzeczonego "Jaki ty byłeś prawdziwy, szczery, naturalny! Ja myślałam, że przywalisz Michałowi! Super" - powiedziała Iwona. To tango faktycznie było niezwykle efektowne. "Byłem mocno zestresowany, bo nie chciałem zawieść Roksany i Michała. Oni trzymają ten poziom bardzo wysoki, a ja chciałem... żeby to jakoś wyglądało" - powiedział, o ona: "Jestem bardzo dumna z Kevina, włożył w to kawał serducha!". Oczywiście dostali 40 punktów od jury.