To już pewne! Wiemy, kto zastąpi Dagmarę Kaźmierską w "Tańcu z Gwiazdami"! Polsat potwierdza wieści

Oni zastąpią Dagmarę Kaźmierską w Tańcu z Gwiazdami. Polsat potwierdza

Dagmara Kaźmierska niespodziewanie zrezygnowała z udziału w programie "Taniec z Gwiazdami". Wszystko przez problemy zdrowotne, a dokładnie złamane żebro, przez które ciężko jej nawet oddychać. Taniec okazał się niemożliwy.

"Robaczki, przychodzę do was z bardzo smutną wiadomością, przynajmniej dla mnie. Muszę zrezygnować z programu. Nie mogę już dla was tańczyć, nie mogę już was rozweselać swoim tupaniem kopytkiem. Niestety z tym żebrem jest tak ogromny problem, że Conan mnie wczoraj podniósł, bo mieliśmy razem teraz tańczyć - nie dało rady" - ogłosiła ze smutkiem Dagmara Kaźmierska.

Odejście jednego z uczestników programu to dla produkcji wielki problem. Nic dziwnego, że w budynek stacji Polsat opanowała panika. ZOBACZ: Dagmara Kaźmierska postawiła Polsat na nogi! "Jest za mało czasu, panuje panika"

Kto wraca do Tańca z Gwiazdami? Ujawniamy!

Wiadomo już jednak, jak produkcja poradziła sobie z nagłym odejściem jednej z par. Jak właśnie oficjalnie nas poinformowano, do programu wrócą uczestnicy, którzy odpadli w poprzednim odcinku.

"Krzysztof Szczepaniak i Sara Janicka wracają do Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami. Po tym, jak w czwartek rano Dagmara Kaźmierska z przyczyn zdrowotnych odeszła z programu, produkcja złożyła propozycję powrotu parze numer 3. Zgodnie z regulaminem show w przypadku, gdy ktoś rezygnuje, do programu ma prawo wrócić uczestnik, który odpadł w ostatnim odcinku. Krzysztof Szczepaniak otrzymał propozycję powrotu i przyjął ją. W najbliższą niedzielę znów zobaczymy go na parkiecie razem z Sarą Janicką. Para już dziś rozpocznie treningi. W niedzielny wieczór zobaczymy w ich wykonaniu rumbę. W tercecie z Sarą i swoją narzeczoną Olą Krzysztof zatańczy też walca" - czytamy w oficjalnym komunikacie.

Sytuacja wciąż jest napięta, ponieważ Krzysztof Szczepaniak zaczyna treningi dopiero w czwartek po południu, podczas gdy inne pary trenują swoje tańce już od 4 dni. Zostało więc bardzo mało czasu. Choć, jak przypuszczamy, Krzysztof i Sara zostaną pobłażliwie potraktowani, gdy w niedzielę wystąpią dla widzów.

Nie jest to pierwszy przypadek powrotu do programu. W 4. Edycji „Tańca z Gwiazdami” z powodu kontuzji stopy z show wycofała się Anna Cieślak. Na jej miejsce przywrócono Ewelinę Lisowską, która w parze z Tomaszem Barańskim ostatecznie wygrała program.

Dagmarę Kaźmierską zobaczymy w finałowym odcinku programu, o ile oczywiście pozwoli jej na to zdrowie. Uwielbiana przez widzów uczestniczka wzięła udział w programie mimo poważnej kontuzji obu nóg. Tańczyła mimo bólu, jednak w ostatnim czasie doznała kolejnej bolesnej kontuzji – pęknięcia żebra. Po upadku na środowym treningu podjęła decyzję o odejściu z programu.

Będziecie kibicować Krzysztofowi i Sarze?