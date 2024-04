Dagmara Kaźmierska zrezygnowała w "Tańca z gwiazdami"! Co dalej?

Dagmara Kaźmierska (49 l.) w ostatnim odcinku "Tańca z gwiazdami" za jeden tańców dostała w sumie 7 punktów na 40 możliwych! Fani jednak ponownie wyratowali ją z opresji swoimi głosami i w niedzielę miała ponownie pojawić się na parkiecie. Ale w czwartek popołudniu ogłosiła, że rezygnuje z programu!

Jak udało nam się dowiedzieć, uśmiech i sarkastyczne odpowiedzi do jurorów to tylko poza - w rzeczywistości Dagmara bardzo przeżywała krytykę i brała do siebie negatywne komentarze. "Była załamana i wściekła, zwłaszcza po tym, jak usłyszała, że w ogóle się nie stara" - zdradza nasze źródło. "Wszyscy tancerze po półmetku tańczą lepiej, ale też niektórzy gorzej... to już nawet nie jest chodzenie z gwiazdami, to jest: Witam państwa w programie: Stanie z gwiazdami" - perorowała "Czarna Mamba", czyli Iwona Pavlović (61 l.), która dała Dagmarze "1 punkt bo mnie się nie da". Dagmara za to po odcinku poinformowała że doskwiera jej nie tylko noga, ale i pęknięte żebro.

W Polsacie "panika" po decyzji Dagmary Kaźmierskiej!

"Przed kolejnym odcinkiem odwołała wszystkie wywiady i dodatkowe aktywności" - dodał nasz informator. Okazuje się, że postanowiła porzucić Marcina Hakiela (40 l.) i program. "Kontuzja jest oczywiście prawdziwa, ale mogła być po prostu wygodnym pretekstem" - zdradza nam osoba związana z produkcją i zastanawia się, co dalej z programem. "Teoretycznie powinniśmy przywrócić jedną z par które odpadły, ale jest już mega późno, więc nie wiem, czy się uda" - dodaje.

"W Polsacie zapanowała prawdziwa panika. Nikt się tego nie spodziewał, bo nikogo nie uprzedziła. Są właściwie dwie opcje - czyli przywrócenie innej pary albo brak eliminacji, ale decyzja zapada na najwyższych szczeblach" - słyszymy. Pierwszym naturalnym wyborem jest para, która odpadła ostatnio, czyli Krzysztof Szczepaniak i Sara Janicka. Nie wiadomo jednak, czy uda się to zrobić.

Dagmara Kaźmierska uniosła się honorem? "Miała trafić na dywanik"

"Dagmara miała trafić na dywanik u Miszczaka za swoje wypowiedzi z ostatniego odcinka o tym, że w następnym odcinku będzie leżeć, oraz za wulgarne filmiki w social mediach. Może to też dało jej do myślenia" - opowiada nam pracownik Polsatu.

Warto przypomnieć, że noty od jurorów to jedno, ale to punkty widzów przeważają o przejściu dalej - a Dagmara i Roxie Węgiel (19 l.) dostawały ich najwięcej, pozostawiając konkurencję w tyle! Decyzja Dagmary może więc wywrócić punktacje i cały program do góry nogami.

