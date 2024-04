Dagmara Kaźmierska odchodzi z "Tańca z gwiazdami" i wbija szpilę Pavlović

Marcin Bosak w czepku (?) na głowie odwraca uwagę od nowej partnerki. "Boże, w co on się ubrał?"

Dagmara Kaźmierska zrezygnowała z udziału w programie "Taniec z gwiazdami". W jej mediach społecznościowych pojawił się wzruszające nagranie, na którym powiedziała, jak się czuje.

Dagmara Kaźmierska odchodzi z "Tańca z gwiazdami"

Dagmara Kaźmierska była jedną z bardziej kolorowych postaci, które brały udział w show Polsatu. Niestety jej przygoda z programem zakończyła się dość niespodziewanie. Trzeba przyznać, że nagranie, które pojawiło się na jej instagramowym koncie wywołało ogromne emocje. We wzruszającym filmiku "Królowa życia" wspomniała, że powodem jej odejścia jest pęknięte żebro.

"Robaczki, przychodzę do was z bardzo smutną wiadomością, przynajmniej dla mnie. Muszę zrezygnować z programu. Nie mogę już dla was tańczyć, nie mogę już was rozweselać swoim tupaniem kopytkiem. Niestety z tym żebrem jest tak ogromny problem, że Conan mnie wczoraj podniósł, bo mieliśmy razem teraz tańczyć - nie dało rady" - można było usłyszeć na nagraniu.

Dagmara Kaźmierska wbija szpilę Iwonie Pavlović

Dagmara na nagraniu nie omieszkała wbić szpilki Iwonie Pavlović. "Królowa życia" wyznała, że nie zamierza męczyć już "Czarnej Mamby" swoimi wygibasami.

"Bawcie się dalej tym programem, tam są wspaniali ludzie, świetnie tańczą, ja już nie daję rady, nawet nie mogę oddychać swobodnie. Przynajmniej "Czarna Mamba" odetchnie, nie będę już jej męczyła zmysłu wzroku. Żarty żartami, dbajcie o zdrowie, bo macie jedno, a chorób są tysiące" - mówiła zrozpaczona Kaźmierska.

