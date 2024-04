Dagmara Kaźmierska poważnie kontuzjowana! Ukryła to w "Tańcu z Gwiazdami". Wiemy, co z jej dalszymi występami

Dagmara Kaźmierska tańczy z pękniętym żebrem

W ostatnim odcinku „Tańca z Gwiazdami” Dagmara Kaźmierska i Marcin Hakiel (40 l.) dokonali niemożliwego – otrzymali od jurorów najniższe noty w historii całego programu, otrzymując po jednym z tańców łącznie zaledwie 7 punktów.

Iwona Pavlović (61 l.) stwierdziła nawet, że Dagmara nie tańczy, a tylko stoi na parkiecie. Teraz wydało się, dlaczego. Dopiero po odcinku słynna „Królowa życia” wyznała, że występowała z pękniętym żebrem, które uszkodziła podczas treningu.

- Żeby to żebro pęknięte mnie tak nie bolało, bo mam żebro pęknięte od tygodnia. Nogi też mnie bolą – powiedziała, zapytana przez portal Plejada o to, czego jej życzyć. - To się wydarzyło parę dni temu. Kontuzje są normalne. Poboli i przestanie – dodała Dagmara Kaźmierska, która dzielnie znosi uraz.

Dagmara Kaźmierska o odejściu z "Tańca z Gwiazdami"

Celebrytka zachowała się bardzo honorowo. Mogła usprawiedliwić się przed jurorami i widzami za swój słabszy niż zazwyczaj taniec. Ale tego nie zrobiła.

- A co to? Nie ma tak! Jak ci się coś dzieje, to musisz zrezygnować, jak nie dajesz rady. To nie jest tak, że boli brzuszek, boli główka, boli nóżka. Nie ma wymówek. Tu każdy ma równe prawa. Boli cię coś, nie dajesz rady, lekarz decyduje, że musisz odejść. A jeżeli nie, to musisz walczyć, ale nie płakać i nie oczekiwać dyspensy – powiedziała stanowczo.

Brawo za takie zasady!

