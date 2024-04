Dagmara Kaźmierska przechodzi z odcinka na odcinek w programie "Taniec z Gwiazdami", choć na temat tego, czy robi postępy, zdania są podzielone. Jurorzy, zwłaszcza Iwona Pavlović, są wobec "Królowej życia" dość krytyczni, ale kobieta rozkochała w sobie publiczność, ma szerokie grono fanów, którzy ją uwielbiają i głosują. Dzięki temu Kaźmierska nadal tańczy, w parze Marcinem Hakielem, rzecz jasna. Tymczasem w show "Gogglebox. Przed telewizorem", który od lat cieszy się popularnością wśród widzów, uczestnicy postanowili skomentować wyczyny Dagmary w "Tańcu z Gwiazdami". Ich komentarze oburzyły jednak wiele osób. Padło bowiem sporo niestosownych uwag, na przykład dotyczących wagi Kaźmierskiej lub jej miejsc intymnych. Bohaterowie show w TTV stwierdzili między innymi, że podziwiają Hakiela, że "on ją podniesie", albo mówili, że jego kręgosłup jest obecnie "najbardziej obciążonym w Polsce". - Moralnie i fizycznie - dodawali. - Takie coś jak ona to i ja bym zatańczył powiem szczerze. No co ona zrobiła? Tam jeden piruet i posiedziała na krześle - oceniali krytycznie. A to dopiero początek. Na wymianę zdań między Agnieszką i Arturem Kotońskimi zareagował nawet syn Dagmary, Conan.

Obrzydliwe teksty w "Gogglebox" o Kaźmierskiej. Komentowali na wizji jej wagę i miejsca intymne

Uczestnicy "Gogglebox", komentując poczynania Dagmary Kaźmierskiej w "Tańcu z Gwiazdami", wzięli pod lupę również styl taneczny, który zaprezentowała "Królowa życia". - Ni to rumba, ni to zumba. Kręci tym tyłkiem - skwitowali. Ale największe oburzenie wywołała dyskusja pomiędzy Agnieszką i Arturem Kotońskimi.

- Ale ma ten bufet Dagmara! Bufet jest - stwierdził Artur Kotoński. - A co ty patrzysz obcej babie w cy*e? - odparowała Agnieszka Kotońska. - Tak się rzuca w oczy - podsumował mąż na wizji "Gogglebox".

Czy Dagmara Kaźmierska uzna dyskusję o jej miejscach intymnych za przesadę? Nie wiadomo. Pojawił się za to komentarz jej syna Conana, którego najwyraźniej ta rozmowa rozbawiła. - Nie obcej! Swojej haha pzdr - napisał na Instagramie (pisownia oryginalna). Widzowie nie byli jednak tak wyrozumiali i krytykują uczestników "Gogglebox" za niewybredne wypowiedzi. A Wy, co o tym myślicie? Zagłosujcie w poniższej sondzie.

Zobacz również galerię zdjęć do innego tematu: Maciej Musiał nie zapiął rozporka przed wyjściem na scenę "Tańca z Gwiazdami"

Sonda Czy uczestnicy "Gogglebox" przesadzili, komentując poczynania Dagmary Kaźmierskiej w "Tańcu z Gwiazdami"? Tak, są jakieś granice Bez przesady, tylko żartowali Mam mieszane uczucia Nie mam zdania