Conan Kaźmierski jak lew bronił matki w "Tańcu z gwiazdami"

Dagmara Kaźmierska znów przeszła do kolejnego odcinka programu "Taniec z gwiazdami". Tym razem w tyle zostawiła Krzysztofa Szczepaniaka, mimo że ten otrzymał znacznie wyższą notę od sędziów. Po werdykcie widzów zrobiła się wielka zadyma. Wielu fanów "Tańca z gwiazdami" nie może pogodzić się z kontrowersyjną decyzją widzów. Dagmara Kaźmierska jest hejtowana z różnych stron. Na szczęście celebrytka w każdej chwili może liczyć na wsparcie swojego syna Conana. Mężczyzna z ogromną determinacją bronił matki po jednym z nieprzyjemnych komentarzy Iwony Pavlović. - Ja myślę, że pani Iwonka z takimi nogami by nawet kroku nie zrobiła. Przepiękny taniec - wypalił. Jego matka była w szoku. - Chyba pierwszy raz zabrakło mi języka. Conan bronił mnie jak lew. Ja nie wiem, co ja bym zrobiła, dlatego nie chciałabym słyszeć, jak ktoś jego krytykuje. Oj, nie wiem, jakby do było - komentowała Dagmara Kaźmierska w rozmowie z Pomponikiem. Dodała jednak, że Conan za swoje zachowanie dostał od niej "burę".

Dagmara Kaźmierska w więzieniu. Conan przyjął to na klatę

Conan Kaźmierski w swoim życiu nie miał lekko. Najtrudniejszy był dla niego czas, gdy jego mama wylądowała w więzieniu. Chłopak jednak i to przetrwał. - Dawałem radę. Na początku w ogóle nie wiedziałem, że jest w więzieniu. Rodzina mnie tak zwodziła. Mówili, że mama jest na wakacjach itd. Ale jak się dowiedziałem, przyjąłem to na klatę - wspominał syn Dagmary Kaźmierskiej w rozmowie z Jastrząb Post. - Ja wspominam wszystko dobrze, w jasnych barwach. Jeśli chodzi o najpiękniejsze wspomnienie z dzieciństwa, to bardzo się cieszyłem, jak mama wyszła z więzienia. Ale może to nie jest najszczęśliwsze wspomnienie... To znaczy – jest, ale jednak kojarzy się ze złą sytuacją. A tak, to ja miliony pięknych wspomnień - podkreślił Conan Kaźmierski. "Królowa życia" jest dumna z tego, co osiągnął jej syn. Mało kto wie, że mężczyzna radzi sobie w biznesie (był właścicielem lodziarni we Wrocławiu), a także uczy się. I to gdzie! Nieprawdopodobne, co studiuje syn Dagmary Kaźmierskiej.

Syn Dagmary Kaźmierskiej studiuje medycynę i ma przydomek jak Mike Tyson

Conan Kaźmierski jest bowiem studentem medycyny! Syn uczestniczki "Tańca z gwiazdami" szczególnie upodobał sobie jedną dziedzinę. - Mnie bardzo interesuje chirurgia plastyczna. Fajnie mi się to robiło, jak miałem z tym do czynienia na praktykach w tamtym roku, jakieś tam pochwałki zebrałem w szpitalu - zdradził w rozmowie z Party.pl. Conan Kaźmierski znany jest także ze swojej sprawności i tężyzny fizycznej. Być może stąd wziął się jego przydomek "Bestia". Co ciekawe, taki sam pseudonim miał legendarny bokserski mistrz wagi ciężkiej Mike Tyson. "Bestią" nazywany jest także kulturysta i pogromca Marcina Najmana w Fame MMA Piotr Piechowiak.

W naszej galerii prezentujemy zdjęcia Dagmary Kaźmierskiej z synem Conanem

