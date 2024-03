Dagmara Kaźmierska bryluje na parkiecie "Tańca z gwiazdami". Conan kibicuje na widowni

Dagmara Kaźmierska po zakończeniu emisji "Królowych życia" na jakiś czas zniknęła z ekranów tv, ale jesienią ubiegłego roku powróciła w show "Dagmara szuka męża". Widzowie polubili zabawne perypetie dojrzałej, ale szalonej nieco kobiety, której w poszukiwaniu drugiej połówki towarzyszą przyjaciel - Jacek Wójcik oraz syn Conan, w roli swatów. Wkrótce będzie ją można zobaczyć w powracających na antenę TV4 "Pamiętnikach z wakacji". Celebrytka została także jedną z gwiazd w "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami" i od początku budzi ogromne zainteresowanie. Zanim rozpoczęła się emisja show media rozgrzewały plotki o niechęci, którą rzekomo darzy ją jej partner z parkietu, Marcin Hakiel. Teraz są jedną z najchętniej komentowanych par w programie. Mimo, że uplasowali na jednej z ostatnich pozycji, to byli chyba najzabawniejsza parą wieczoru. Dagmara rozsiewała wokół uśmiech i dystans. Na widowni i za kulisami towarzyszył jej syn.

Conan Kaźmierski wspomina dzieciństwo. Nie wiedział, że mama jest w więzieniu

Dziennikarka Jastrząb Post podczas rozmowy z Conanem Kaźmierskim zapytała go o dzieciństwo i jego bardzo trudny fragment, czyli czas, kiedy mama przebywała w więzieniu. Okazuje się , ze rodzina ukrywała ten fakt przed chłopcem. - Dawałem radę. Na początku w ogóle nie wiedziałem, że jest w więzieniu. Rodzina mnie tak zwodziła. Mówili, że mama jest na wakacjach itd. Ale jak się dowiedziałem, przyjąłem to na klatę - wspomina Conan, który dziś jest dorosłym mężczyzną i studentem medycyny. - Ja wspominam wszystko dobrze, w jasnych barwach. Jeśli chodzi o najpiękniejsze wspomnienie z dzieciństwa, to bardzo się cieszyłem, jak mama wyszła z więzienia. Ale może to nie jest najszczęśliwsze wspomnienie... To znaczy – jest, ale jednak kojarzy się ze złą sytuacją. A tak, to ja miliony pięknych wspomnień - zapewnił.

Polecamy galerię: Nina Terentiew i Dagmara Kaźmierska za kulisami "Tańca z gwiazdami"

Oto pary nowej edycji Tańca z Gwiazdami. Kto z kim zatańczy? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.