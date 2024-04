Dagmara Kaźmierska kochała kobietę, teraz ją miażdży! "Śmieci się same wynoszą"

Dagmara Kaźmierska jeszcze niedawno deklarowała, że kocha Edzię

Dagmara Kaźmierska mimo co najwyżej średnich umiejętności tanecznych awansuje do kolejnych etapów programu "Taniec z gwiazdami". W 7. odcinku polsatowskiego show celebrytka zaliczyła podwójny blamaż, ale i tak w oczach widzów okazała się lepsza niż Krzysztof Szczepaniak. Po werdykcie doszło nawet do wielkiej zadymy w internecie. Słowa o skandalu i żenadzie należały raczej do tych łagodniejszych. Fanką Dagmary Kaźmierskiej w "Tańcu z gwiazdami" nie jest jej dawna przyjaciółka Edzia, czyli Edyta Nowak- Nawara, która notorycznie wbija szpilę w "Królową życia". - Szok. Dagmara, puknij się w głowę i odejdź z honorem. Twoimi umiejętnościami krzywdzisz ludzi jak zawsze - tak brzmi jeden z "sympatycznych wpisów" Edzi w kierunku Dagmary. W końcu ta postanowiła jej odpowiedzieć. Jeszcze niedawno Kaźmierska deklarowała, że tęskni za swoją "Edką fredką" i że ciągle ją kocha. Sytuacja chyba się zmieniła po zaczepkach Edzi.

W naszej galerii pod artykułem prezentujemy zdjęcia Dagmary Kaźmierskiej z synem Conanem

Dagmara Kaźmierska miażdży Edzię: "Człowiek nie wiedział, z kim tyle lat tak naprawdę żył"

Dagmara Kaźmierska w rozmowie z portalem Światgwiazd.pl przyznała, że smutne jest to , że "ktoś tak smutno żyje i pastwi się nad drugim i żyje życiem drugiego". - Bo ja oczywiście tęskniłam za Edzią, wyrażałam chęć, że no brakuje mi jej i tak dalej, ale ja nie żyję jej życiem - podkreśliła uczestniczka programu "Taniec z gwiazdami". Dagmara Kaźmierska zaznaczyła też, że Edycie Nowak-Nawarze pomagała całe życie. - A tu okazuje się, że człowiek nie wiedział, z kim tyle lat tak naprawdę żył, bo tak i kogo kochał, ale to się często zdarza i to jest taka przestroga do was do drodzy państwo - dodała celebrytka. W dalszej części rozmowy celebrytka jedzie już po bandzie i miażdży Edzię z programu "Królowe życia". - Trzeba naprawdę 100 beczek soli z kimś zjeść, żeby go poznać i tu Edzia jakby odsłoniła się, jakim jest człowiekiem, jaką była moją przyjaciółką, więc chyba nigdy nie była tak naprawdę - oceniła.

Nie przegap: Nieprawdopodobne, jaką Dagmara Kaźmierska miała ksywę w więzieniu! Żadna "Królowa"

Dagmara Kaźmierska: "Śmieci się same wynoszą z naszego życia"

Zdaniem Dagmary Kaźmierskiej "przyjaciół poznajemy po naszych sukcesach i to jest odpowiednie, czy się cieszą tymi naszymi sukcesami, czy nie". - Więc tu się okazało, że Edzia tak naprawdę chyba nie była przyjacielem. Ubolewam nad tym, ale jakby chyba to dobrze, moi drodzy państwo - stwierdziła celebrytka. - Jak się mówi, śmieci się same wynoszą z naszego życia i teraz czuję radość i teraz czuję naprawdę ulgę i dziękuję tam opatrzności, że to tak wyszło, że nie ma jej w moim życiu. Nie potrzeba nam, drodzy ludzie, takich koło siebie osób i to jest chyba dobrze, że Edzi już też nie ma, tak miało być. No, czuje ulgę. Teraz jestem szczęśliwa. Dobrze, że tak się stało - dodała na koniec Dagmara Kaźmierska.

