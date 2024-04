Edzia zazdrości Dagmarze Kaźmierskiej sukcesu? Padły mocne słowa

Dagmara Kaźmierska w programie "Taniec z gwiazdami" od początku wzbudza ogromne emocje. Trzeba przyznać, że 27. edycja show jest tak ekscytująca właśnie dzięki niej. Każdy odcinek to prawdziwa niespodzianka. Jurorzy oraz niektórzy widzowie programu wprost mówią o tym, że Dagmara przechodzi z odcinka na odcinek dzięki swojej popularności oraz głosom sms. W jednym z najnowszych odcinków "Królowa życia" awansowała do ćwierćfinału, a z programem pożegnał się Krzysztof Szczepaniak.

Edzia wbija szpile Dagmarze Kaźmierskiej

Każdy kto chociaż trochę interesuje się polskim show-biznesem wie, że Edzia i Dagmara nie są już przyjaciółkami. Kobiety, które kiedyś wystąpiły w show "Królowe życia" od jakiegoś czasu pozostają w "otwartym konflikcie". Chociaż Kaźmierska nie chce wypowiadać się na temat Edzi to cały czas jest przez nią zaczepiana i wywoływana do odpowiedzi.

Niedawno Edzia zdobyła się na dość nieprzyjemne uwagi pod adresem Dagmary. Poszło o udział "Królowej życia" w "Tańcu z gwiazdami". Była koleżanka w mediach społecznościowych miała napisać, że Kaźmierska: "Tańczyć w ogóle nie umie. Dawno powinna odpaść. Co to jest. Oszustwo i nic więcej".

Na odpowiedź Dagmary nie trzeba było zbyt długo czekać. W rozmowie z Pomponikiem Kaźmierska wyjawiła, co sądzi na temat byłej koleżanki.

"Edzia, jeśli nas teraz słyszysz, puknij ty się Edzia w głowę, naprawdę Edzia, jeżeli to słyszysz. Niebywale, jestem niemile zaskoczona i zasmucona. (...) Jeżeli by Edzia teraz odnosiła jakiekolwiek sukcesy, bo samo to, że ja jestem w tym programie jest już ogromnym sukcesem, to ja bym tylko się cieszyła. Ja się po prostu cieszę ze szczęścia innych ludzi. Niektórzy nie potrafią i to jest przykre" - przyznała Dagmara.

Edzia znowu atakuje Kaźmierską

Okazuje się, że na słowach Kaźmierskiej medialna kłótnia się nie zakończyła. Rozsierdzona Edzia znowu opublikowała wpis, który zaatakował "Królową życia".

"Szok. Dagmara puknij się w głowę i odejdź z honorem. Twoimi umiejętnościami krzywdzisz ludzi jak zawsze" - przyznała Dagmara.

Wychodzi więc na to, że apel Kaźmierskiej dotarł do Edzi. Ta daje jednak do zrozumienia, iż niewiele sobie z tego robi.

