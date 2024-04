Co za wstyd! Polak ukarany w Norwegii za nielegalne czyny. "Zależało mu na dobrym zdjęciu"

Gérard Depardieu został zatrzymany przez policję. 75-letni francuski aktor został przez dwie kobiety oskarżony o napaść na tle seksualnym. Jak podaje francuski serwis "TF1 Info", w tej chwili Depardieu jest przesłuchiwany w paryskim komisariacie policji. Zgodnie z tym, co podają lokalne media, aresztowanie i przesłuchanie to kontynuacja postępowania po dwóch zgłoszeniach na temat przemocy seksualnej, jakiej gwiazdor miał się dopuścić podczas realizacji zdjęć do filmów. Chodzi o lata 2014 i 2021.

Francja. Depardieu oskarżony o napaść przez trzy kobiety

Do jednego z incydentów miało dojść na planie filmu "Les Volets Verts" Jeana Beckera, kręconego w 2021 r. Wcześniej, bo w 2014 roku Depardieu miał molestować jedną z kobiet na planie filmu "Czarodziej i Syjamczyk". Nie są to jedyne postępowania, jakie toczą się przeciwko Depardieu. "Od 2020 roku jest ścigany za gwałt i napaść na tle seksualnym, których rzekomo dopuścił się wobec aktorki Charlotte Arnould" - czytamy.

Ujawnili, co robił Depardieu

To wciąż nie wszystko. Pod koniec ubiegłego roku francuska telewizja France 2 w programie "Complément d'Enquete" ujawniła seksistowskie zachowania Gerarda Depardieu - m.in. dwuznaczne gesty i wypowiedzi na temat własnej potencji oraz kobiet jeżdżących konno. Bulwersujące słowa i gesty aktora zostały nagrane w czasie zdjęć, jakie gwiazdor realizował w Korei w 2018 r. W programie przypomniano także o zarzutach, jakie ciążą na aktorze od 2021 roku, gdy wspomniana wyżej francuska aktorka Charlotte Arnould oskarżyła Depardieu o gwałt, którego miał dokonać rok wcześniej. W kwietniu 2023 natomiast 13 kobiet oskarżyło Depardieu o napaści na tle seksualnym i molestowanie. On do niczego się nie przyznaje, twierdzi, że w życiu nie molestował żadnej kobiety.

🚨🇫🇷 ALERTE INFO | "Je vais te planter mon gros parasol dans ta chatte." Gérard Depardieu a été convoqué par la police pour être placé en garde à vue afin d'être entendu sur des accusations d'agressions sexuelles. Deux femmes l'accusent d'attouchements subis sur deux tournages. pic.twitter.com/RLjjlwlahT— Cerfia (@CerfiaFR) April 29, 2024