Potężny billboard runął na stację. Rośnie liczba ofiar

Autobus zjechał z mostu do rzeki! Trzy osoby nie żyją, cztery w stanie śmierci klinicznej [WIDEO, ZDJĘCIA]

Na przedmieściach Mumbaju runął billboard. Kilkanaście ofiar

Przypomnijmy, że w poniedziałek (13 maja) przez przedmieścia indyjskiego miasta Mumbaj przeszła nagle burza piaskowa z silnym wiatrem. Podmuchy przewróciły ogromny, ważący aż 250 ton billboard reklamowy stojący przy ruchliwej drodze w mieście Ghatkopar. Konstrukcja runęła na budynki i pobliską stację benzynową, na której było wiele samochodów.

Portal Times of India poinformował, że po runięciu potężnego billboardu zginęło co najmniej 14 osób, zaś ponad 70 zostało rannych. Jeszcze we wtorek (14 maja) rano miejscowe służby prowadziły akcję ratunkowo-poszukiwawczą. Agencja Reutera podaje, że pod zniszczonym billboardem mogło zostać uwięzionych nawet kilkadziesiąt osób. Policja w Mumbaju poinformowała za pośrednictwem portalu X (dawniej Twitter), że zniszczony billboard miał wymiary 70 na 50 metrów. Dziennik "India Today" podał, że w zeszłym roku billboard został uznany za "największy tego typu w kraju".

Stacja NDTV dotarła do nagrania opublikowanego w mediach społecznościowych, na którym widać moment, w którym potężny billboard spada na ziemię. Kilka samochodów stojących na stacji paliw zostało uszkodzonych, a metalowe elementy billboardu przebiły ich dachy.

Indyjskie media podają, że takich billboardów na przedmieściach Mumbaju jest kilka i miały one został zbudowane bez odpowiednich zgód administracyjnych.

📽️ Watch | Trees uprooted in parts of Mumbai and areas nearby due to rain and massive dust storm@rounakview reports | #MumbaiRains #MumbaiWeather #Duststorm pic.twitter.com/t0VkYZ2Ppn— NDTV (@ndtv) May 13, 2024

Pogodowy armagedon w Indiach. Komunikacyjny paraliż

Do katastrofy doprowadziły ulewy i burze piaskowe, które nawiedzają Mumbaj od kilku dni. Mieszkańcy muszą mierzyć się również z przerwami w dostawie prądu i utrudnieniach w ruchu pociągów oraz samolotów. W poniższej galerii znajdziecie zdjęcia z katastrofy na przedmieściach Mumbaju.

Źródło: tvn24.pl