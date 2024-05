Ślub Magdy Beredy i muzyka z zespołu Enej! Mamy zdjęcia!

Magda Bereda to polska artystka, kompozytorka i autorka tekstów. Piękne wnętrze i talent przyciągnęły na jej social media ponad 3 miliony fanów, a jej kanał YouTube liczy 125 milionów odtworzeń. W 2023 roku wystartowała autorską serię piosenek tworzonych z trzech przypadkowych słów przesłanych przez słuchaczy. Pierwszy sezon zwieńczył utwór stworzony w duecie z Piotrem Rubikiem – „Arbuzowy Zachód Słońca”, który szybko stał się viralem w internecie i uzyskał status platynowej płyty, a teledysk na YouTube obejrzało już ponad 7 milionów widzów! Kolejnym nietypowym duetem była piosenka z zespołem Golec uOrkiestra „Pierwsze skrzypce”, a przed nami wyjątkowy utwór z grupą Enej!

„Kowbojki”

„Kowbojki” to tytuł trzeciej piosenki stworzonej z „trzech słów”, nagranej przez Magdę w duecie z nietuzinkowymi artystami. Utwór powstał do trzech słów rzuconych przez fanów jako wyzwanie stworzenia z nich piosenki: „kowbojki”, „wiosna” i „perfumy”. Nawiązuje korzeniami do folkowego stylu, z którego słynie zespół Enej, pozostając jednocześnie popową, melodyjną kompozycją, wprowadzającą dużo uśmiechu i pozytywnego nastawienia, z których słynie Magda Bereda. Teledysk nakręcono w wiosennym klimacie, w pięknych okolicznościach przyrody na terenie „Zaczarowanego ogrodu” w Warszawie. Wideoklip ilustruje „nowy start” i symboliczny ślub Magdy Beredy (w sukni od znakomitej projektantki - Violi Piekut) z jednym z członków grupy Enej - Mirosławem „Myniem” Ortyńskim. Ślub udzielony przez wokalistę zespołu - Piotra „Lolka” Sołducha przemienia się w spontaniczny koncert na klimatycznej, drewnianej scenie z grupą przyjaciół! To wszystko zobaczymy w tym napawającym optymizmem obrazku!

Magda Bereda - osiągnięcia

Swoją muzyczną drogę rozpoczęła w Internecie, mając zaledwie 14 lat. Jej talent i osobowość zostały po raz pierwszy dostrzeżone na wielkiej scenie podczas festiwalu Top Of The Top Sopot Festival 2019 w Operze Leśnej, gdzie otrzymała prestiżową nagrodę Young Choice. W tym samym roku została uznana Influencerką Roku według See Bloggers, a w lutym 2020 magazyn Party wręczył jej nagrodę Gwiazdy Young. W marcu 2020 znalazła się na 25 miejscu wśród 100 najbardziej wpływowych ludzi polskiego Internetu według Forbes. Jej udział w jubileuszowej 10 edycji programu Taniec z Gwiazdami zaprowadził ją do 4 - ego miejsca.Tego samego roku wokalistka wydała swój debiutancki album „mniejszeodtrzech”, który w niecałą dobę po ruszeniu przedsprzedaży, trafił na pierwsze miejsce najlepiej sprzedających się płyt w Polsce.Użyczyła głosu do kilku produkcji kinowych, m.in. „Gang Zwierzaków”.W 2021 roku była prowadzącą własnej strefy w programie The Voice Kids, emitowanym na antenie TVP2.W 2022 roku na zaproszenie Kuby Wojewódzkiego pojawiła się w jego kultowym programie w Telewizji TVN, gdzie zaśpiewała swoją autorską piosenkę „jest mi do twarzy we własnej osobie”, która pokryła się złotem. Kilka dni po emisji programu zdobyła tytuł Wszechmocnej w Popkulturze według WP Kobieta. W czerwcu 2023 roku z tym samym utworem wystąpiła na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Bardzo ważną częścią kariery Magdy jest działalność charytatywna i ekologiczna. Wzięła udział w takich akcjach jak „Artyści przeciw nienawiści” czy „Artyści dla Bohaterów”, organizowanych przez TVN oraz Player.pl. Była także ambasadorką akcji „Eco Studio ELECTRO - SYSTEM”.

Enej - z czego słynie

Grupa Enej powstała w 2002 roku w Olsztynie. Początkowe fascynacje zespołu związane były z kulturą ukraińską. Grupa to mieszanka różnorodna kulturowo, co ma swe źródło w pochodzeniu członków zespołu – rodzina braci Sołoducha ma korzenie ukraińskie, Mirosław Ortyński urodził się we Lwowie, a pozostali członkowie zespołu to Polacy. Ich muzyczna kariera rozpoczęła się w 2006 roku na festiwalu w Węgorzewie. Jednak szerszą rozpoznawalność grupa zyskała w 2011 roku po zwycięstwie w programie Must Be the Music z piosenką „Radio Hello”. Tego samego roku zespół wystąpił na Heineken Open’er Music Festival. W 2012 r. formacja wydała kolejny singel „Skrzydlate ręce”, który podbił listy przebojów i zdobył wiele nagród (m.in. podczas Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, czy Eska Music Awards). W tym samym roku miała miejsce premiera singla „Tak smakuje życie”, z którym Enej wystąpił podczas festiwalu TOPtrendy 2013 wygrywając konkurs. W 2014 roku zespół nagrał razem z Donatanem i Cleo utwór „Brać”. W 2015 roku premierę miał kawałek „Kamień z napisem Love”, do którego teledysk na YouTube zyskał już 75 milionów wyświetleń! Enej cały czas aktywnie koncertuje i wydaje nowe płyty! Na swoim koncie ma pięć autorskich płyt studyjnych, dwa krążki z repertuarem kolędowym oraz zapis koncertu z Przystanku Woodstock na płycie DVD. Niezwykły styl, różnorodność, energia i niepowtarzalność przedostają się również poza granice Polski. Zespół koncertował w USA, Wielkiej Brytanii, na Litwie, Ukrainie, we Włoszech, w Belgii, Czechach, Niemczech, czy Irlandii, wszędzie spotykając się z żywiołowym przyjęciem publiczności. W 2024 r. grupa wydała najnowszy krążek pt. „Vesna”.

