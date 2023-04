Magda Bereda z nowym singlem! Czym tym razem zaskoczy nas gwiazda młodego pokolenia?

Zygmunt Chajzer o komunijnych popisach bogactwa. "Jak się mają czuć rodzice i dzieciaki, których na to nie stać"

Magda Bereda od kilku lat aktywnie działa w mediach społecznościowych, gdzie cieszy się wielką popularnością. Swoje pierwsze kroki w muzycznym świecie stawiała za pośrednictwem YouTube’a, gdzie udostępniała covery hitów znanych z największych scen muzycznych na świecie. Jeszcze większą popularność przyniósł jej udział w programie "Taniec z Gwiazdami". Teraz piosenkarka wydaje nowy singiel pt. "Wiosna".

Magda Bereda wydaje nowy singiel! "To szansa na nowy początek"

Piosenka porównuje życie do pogody, która jest odzwierciedleniem ludzkich emocji oraz życiowych decyzji. Podnosi na duchu i daje nadzieję w chwilach zwątpienia, przypominając, że po zimie zawsze nadchodzi wiosna. To szansa na nowy początek. Odrodzenie.

Tytułowa "Wiosna" to połączenie artystycznego popu z delikatnymi brzmieniami ukulele, piana oraz smyków. Tekst jak i warstwa muzyczna zachęcają słuchaczy do tego, by nie bali się porażki, a po prostu zaryzykowali, zaufali sobie i podjęli próbę zmiany swojego życia na lepsze.

Magda Bereda opowiedziała też o kulisach powstawania utworu. Jak mówi artystka, piosenka powstała z trzech słów rzuczonych jej w wyzwaniu jednej z rozgłośni radiowych. - To był tylko zwykły filmik na Instagramie, a przerodził się w piosenkę, która daje dużo nadziei na lepsze jutro. Zawsze czekasz na ten jeden z najlepszych dni w Twoim życiu, a on przychodzi znienacka. Powstaje z tych wydających się nam, najmniej istotnych sytuacji. Wtedy kiedy odpuszczamy i dajemy się ponieść pasji. Tego właśnie doświadczyłam, tworząc ten numer. To był jeden z najlepszych dni w moim życiu - powiedziała.

