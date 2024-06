Małgorzata Socha ma w nosie przepisy! Zostawiła TAK postawione auto i skoczyła do sklepu

Co za styl!

Małgorzata Socha parkuje jak chce!

Gwiazdy uwielbiają robić zakupy, zwłaszcza w ekskluzywnych butikach, które zazwyczaj mieszczą się w ścisłym centrum Warszawy. Niestety znalezienie miejsca parkingowego w Śródmieściu często graniczy z cudem. Małgorzata Socha najwyraźniej straciła nadzieję, że uda jej się zostawić auto w odpowiednim miejscu i postanowiła zaparkować na bramie wjazdowej, na której wyraźnie widniał napis „Zakaz parkowania”.

Mogli odholować auto Sochy!

Następnie niewzruszona aktorka poszła do uwielbianego przez celebrytki sklepu z ciuszkami. Te "sprawunki" mogły kosztować ją 100 zł mandatu i 1 pkt. karny, a nawet odholowanie auta! Na szczęście dla niej - tak się nie stało i zadowolona celebrytka po zapakowaniu swoich fatałaszków do auta mogła spokojnie odjechać. Kierowcą może nie jest najlepszym, ale biografię artystyczną Małgosia ma imponującą.

Małgorzata Socha - kariera

Małgorzata Socha na ekranie zadebiutowała w roku 1997 jeszcze jako uczennica warszawskiego liceum. Zagrała wówczas tytułową rolę Anki w spektaklu Teatru Telewizji w reżyserii Radosława Piwowarskiego. Od tego czasu z roku na rok jej kariera nabierała tempa. Zanim odebrała dyplom aktorski (2003) na swoim koncie miała już kilka ról filmowych ("Moja Andżelika" w reż. Stanisława Kuźnika, 1999, "To my" w reż. Waldemara Szaraka, 2000, "Wtorek" w reż. Witolda Adamka, 2002 czy "Sfora" Wojciecha Wójcika, 2002) i telewizyjnych (seriale: "Złotopolscy", "Zostać Miss"). W roku 2001 ponownie zagrała w spektaklu Teatru Telewizji pt. "Dotknięcie" w reż. Izabeli Cywińskiej. Jej filmografia obejmuje ponad 30 tytułów serialowych i produkcji filmowych. Szerokiej publiczności dała się poznać jako utalentowana aktorka komediowa takimi rolami jak: Violetta Kubasińska w serialu "BrzydUla" czy łączniczka Jasna w "Halo Hans", ale także jako aktorka dramatyczna w dwóch produkcjach telewizyjnego cyklu Święta polskie: "Długi weekend" Roberta Glińskiego oraz w "Miłości w przejściu podziemnym" Janusza Majewskiego.

W 2011 otrzymała nominację do nagrody Złotej Kaczki magazynu "Film", w kategorii Najlepsza aktorka za rolę w trzech filmach: "Och, Karol 2", "Weekend" i "Śniadanie do łóżka". W lutym 2013 otrzymała nominację do nagrody Wiktory 2012 w kategorii Aktor telewizyjny. Z Teatrem 6.piętro związana od samego początku jego istnienia. Stworzyła niepowtarzalny duet z Piotrem Fronczewskim w spektaklu "Edukacja Rity".

