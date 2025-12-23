Dawid Kwiatkowski przerywa milczenie. Prawdę ujawnił dopiero po latach!

Choć dla wielu Boże Narodzenie to czas radości i rodzinnego ciepła, dla Dawida Kwiatkowskiego wspomnienia z dzieciństwa bywają mieszane. Artysta przyznaje, że święta w jego domu rodzinnym w Gorzowie Wielkopolskim nie zawsze były takie, jak sobie wyobrażał.

Dawid Kwiatkowski wyjawił prawdę o swoich świętach

Dawid Kwiatkowski opowiedział też o wyjątkowym podejściu do świąt, teraz kiedy sam tworzy swoją dorosłą rzeczywistość. Wokalista nie poddaje się jednak nostalgii. Tworzy nowe zwyczaje z bliskimi i przyjaciółmi.

W wywiadzie dla "Super Expressu" artysta zdradził też, że w tym roku wigilijny stół stanie w jego rodzinnym Gorzowie, a przy świątecznym stole nie zabraknie przyjaciół, z którymi od lat dzieli radości i smutki. Choć nie czeka z utęsknieniem na święta jak wielu, ceni sobie możliwość tworzenia własnych, dorosłych tradycji.

Jak od 29 lat, zawsze tak samo, jeszcze nigdy nie spędziłem świąt inaczej (...) Ja nie jestem osobą, która z utęsknieniem czeka na święta. U mnie święta bywały różne - głośno o tym mówię, bo wiem, że różne też święta bywają u innych, więc nie jesteście w tym sami. U mnie nie zawsze było kolorowo, więc tych tradycji jakoś nie mam wielu. Zwłaszcza jak z każdym rokiem ta rodzina jest niestety coraz mniejsza i tu braknie dziadka, braknie babci, gdzie każdy coś wnosił do tego stołu wigilijnego, jakąś właśnie tradycję, potem ciężko to utrzymać. Ale fajne jest to, że od kiedy jesteśmy dorośli, możemy sobie tworzyć swoje własne święta. Ja sobie robię teraz takie święta, których nie miałem za dzieciaka, a bardzo chciałem. Tworzę je z bliskimi i na te święta najbardziej się nie mogę doczekać, na te z przyjaciółmi i najbliższą rodziną - powiedział nam Dawid Kwiatkowski.

Rozmawiała Julita Buczek

