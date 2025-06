Przed koncertem Dawida Kwiatkowskiego pękła scena! Straż pożarna w akcji. Zachowanie "Kwiatka" na medal

Przed koncertem Dawida Kwiatkowskiego pękła scena

Dawid Kwiatkowski to obecnie ścisła czołówka polskich piosenkarzy. Popularny "Kwiatek" w swoim repertuarze ma mnóstwo przebojów. Popularność przekłada się oczywiście na finanse. Tego lata - jak wyliczyliśmy - może zarobić na koncertach niemal 1,5 mln złotych! Trzeba jednak zaznaczyć, że na swoją pozycję Dawid Kwiatkowski ciężko zapracował. Fani doceniają nie tylko jego twórczość, lecz także to, jak artysta traktuje publiczność. W piątek, 20 czerwca, "Kwiatek" kolejny raz udowodnił, że szacunek dla słuchaczy to podstawa. To, co wokalista zrobił w Kętrzynie, zasługuje na uznanie. Gdy okazało się, że w miejscowym amfiteatrze pękła scena, Dawid Kwiatkowski spontanicznie postanowił przenieść się w inne miejsce.

Kętrzyn! Los odwołał nam dziś koncert, konstrukcja sceny się zepsuła, ale nasza miłość do muzyki i do Was jest cała. Jest nienaruszona. Okazuje się, że na schodach pod ratuszem tylko z gitarami zadziać się może magia. Zapamiętamy to do końca życia. Muzyka nie potrzebuje wielkich scen. Potrzebuje tylko wspaniałych ludzi. Was. "Bo jesteście Wy, cóż więcej mógłbym chcieć?" Kocham Was w ciul!

- relacjonował Dawid Kwiatkowski na Facebooku, gdzie zamieścił też zdjecia i filmiki z tego występu "na spontanie". Wyszło znakomicie.

Artysta chętnie opowiada o swojej działalności muzycznej, ale za to bardziej skryty jest w rozmowach na temat życia prywatnego. Wiemy, że bardzo ważne miejsce w jego życiu zajmuje pies.

10-latku mój Ty! Nie znam bez Ciebie dorosłości, a Ty życia beze mnie. I jest okej, niech tak zostanie jak najdłużej. Za każdym razem jak wkładam klucz do zamka lub przykładam kartę do drzwi w hotelu, nieważne w jakim byłbym humorze, wita mnie dom. Zawsze z tą samą radością i nieważne, czy byłem wynieść śmieci, czy grałem koncert. No właśnie, kojarzysz mi się z domem. Jesteś moim domem

- tak "Kwiatek" pisał w okrągłe urodziny pupila. Co jeszcze wiemy o Dawidzie Kwiatkowskim? Na przykład to, że artysta nie jest katolikiem (przeszedł na protestantyzm) i że ma dwóch braci. Michał Kwiatkowski także jest piosenkarzem, a drugi brat - Mateusz - wybrał inną drogę.

On nie lubi, jak się o nim mówi. Jest zupełnie inny, nie jest artystą. Zawodowo jest mechanikiem, podobnie jak mój tata czy dziadek

- zdradził kiedyś Dawid Kwiatkowski.

