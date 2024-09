Dawid Kwiatkowski nie jest już katolikiem! Poszło o spowiedź

Lana Del Rey wyszła za mąż za 10 lat starszego pogromcę aligatorów. Co za mezalians

Dawid Kwiatkowski to obecnie jeden z najbardziej rozchwytywanych polskich wokalistów. Jego piosenki podbijają listy przebojów, a wiele nastolatek skrycie się w nim podkochuje. A w kim kocha się Dawid Kwiatkowski? Tego nie wiadomo, bo wokalista o swoich związkach publicznie mówi. Niedawno za to zdobył sie na wyznanie dotyczące pieniędzy. W rozmowie z Ralphem Kaminskim wyjawił, że jest milionerem. Wcześniej zamieścił wzruszający wpis na Instagramie, w którym opisał swoją relację z psem Weedy'm. Okazją do zwierzeń były 10. urodziny pupila.

10-latku mój Ty! Nie znam bez Ciebie dorosłości, a Ty życia beze mnie. I jest okej, niech tak zostanie jak najdłużej. Za każdym razem jak wkładam klucz do zamka lub przykładam kartę do drzwi w hotelu, nieważne w jakim byłbym humorze, wita mnie dom. Zawsze z tą samą radością i nieważne, czy byłem wynieść śmieci, czy grałem koncert. No właśnie, kojarzysz mi się z domem. Jesteś moim domem

- napisał Dawid Kwiatkowski.

Dawid Kwiatkowski nie jest katolikiem. Problemem okazała się spowiedź

Piosenkarz otworzył się także na temat relacji z Bogiem. Wiadomo, że Dawid Kwiatkowski nie jest katolikiem. Pozostaje jednak chrześcijaninem. Artysta bowiem przeszedł na protestantyzm. W rozmowie z Pomponikiem wyjawił powody, które skłoniły go do podjęcia tej radykalnej decyzji. Wygląda na to, że w dużej mierze poszło o spowiedź, przed którą często drżą katolicy.

Nie rozumiem, dlaczego mam się spowiadać przez pośrednika. Ja sobie rozmawiam z Bogiem sam, kiedy leżę sobie w łóżku. Takie niuanse mi nie pasowały. U nas w Kościele czegoś takiego nie ma, nie ma spowiedzi, każdy sobie rozmawia z Bogiem, jak chce

- cieszył się Dawid Kwiatkowski, który ma za sobą trudne dzieciństwo. Jego mama zmagała się z problemem alkoholowym. Dzięki pomocy słynnego syna udało jej się jednak wyjść na prostą.

W naszej galerii prezentujemy urocze zdjęcia Dawida Kwiatkowskiego z psem