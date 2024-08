Dawid Kwiatkowski już tego nie ukrywa! W Polsce to wyjątkowo trudne wyznanie

Dawid Kwiatkowski pokazał towarzysza swojego życia

Dawid Kwiatkowski to absolutna czołówka polskich wokalistów. Nie jest zatem zaskoczeniem, że nie tylko jego twórczość wzbudza ogromne zainteresowanie, lecz także to, co dzieje się w niego w domu, za zamkniętymi drzwiami. Ostatnio Dawid Kwiatkowski pokazał swojego wiernego towarzysza i zamieścił wzruszający wpis na Instagramie. - 10-latku mój Ty! Nie znam bez Ciebie dorosłości, a Ty życia beze mnie. I jest okej, niech tak zostanie jak najdłużej. Za każdym razem jak wkładam klucz do zamka lub przykładam kartę do drzwi w hotelu, nieważne w jakim byłbym humorze, wita mnie dom. Zawsze z tą samą radością i nieważne, czy byłem wynieść śmieci, czy grałem koncert. No właśnie, kojarzysz mi się z domem. Jesteś moim domem - napisał piosenkarz, odnosząc się oczywiście do swojego psa o imieniu Weedy. Wiadomo też, że bardzo ważną rolę w życiu Dawida Kwiatkowskiego odgrywają jego bracia. Michał także jest piosenkarzem, a Mateusz mechanikiem. Ten ostatni - w przeciwieństwie do pozostałych braci - trzyma się z dala od błysku fleszy.

W naszej galerii pod artykułem prezentujemy zdjęcia braci Kwiatkowskich

Dawid Kwiatkowski wyznaje: "Jestem milionerem"

Są jednak tematy, o których Dawid Kwiatkowski konsekwentnie milczy. Jednym z nich jest kwestia jego życia uczuciowego. Niemal nikt nie wie tego, czy piosenkarz obecnie jest z kimś w związku. Wydawało się, że innym tematem, o którym nie chce mówić Dawid Kwiatkowski, są pieniądze. W końcu w Polsce otwarcie o zarobkach czy majątku raczej się nie mówi. Piosenkarz jednak niespodziewanie w podcaście "Dwa światy" pochwalił się swoją sytuacją finansową. - No tak. Jestem milionerem - wyznał, stwarzając wrażenie nieco zakłopotanego. Ralph Kamiński, który prowadził tę rozmowę, dał do zrozumienia, że w Polsce opowiadanie o zarobkach to trudny temat. Dawid Kwiatkowski po tych słowach nie gryzł się w język. - Ja nikomu nie z*******m tych pieniędzy - podkreślił dosadnie. Brawo za szczerość!

Sonda Czy lubisz twórczość Dawida Kwiatkowskiego? TAK NIE NIE MAM ZDANIA