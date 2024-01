Syn Zenka Martyniuka zrobił burdę w hotelu! Policja musiała skuć go w kajdanki. Wstrząsające WIDEO!

Dawid Kwiatkowski ma drugiego brata. Zawodowo jest mechanikiem

Dawid Kwiatkowski znajduje się teraz u szczytu popularności. Osobą publiczną jest także jego brat - Michał Kwiatkowski, który robił wielką karierę artystyczną we Francji. Swego czasu było o nim głośno z powodu zawirowań w życiu prywatnym. Brat Dawida Kwiatkowskiego wziął ślub z Maximem Assenzą. W 2020 roku jednak panowie się rozwiedli, a Michał Kwiatkowski znalazł nowego partnera. Teraz bracia razem pojawili się na scenie podczas "Sylwestra Marzeń" w Polsacie. Michał dołączył do Dawida i złożył mu urodzinowe życzenia, które artysta obchodzi 1 stycznia. Potem zaśpiewali razem kawałek "Café de Paris". O ile Michał Kwiatkowski jest całkiem dobrze znany w Polsce, o tyle niemal nic nie wiadomo o drugim bracie Dawida Kwiatkowskiego. Kiedyś rąbka tajemnicy uchylił Michał. Trzeci Kwiatkowski nie poszedł w ślady braci. Wybrał zupełnie inną profesję. - Ma na imię Mateusz, ale on nie lubi, jak się o nim mówi. Jest zupełnie inny, nie jest artystą. Zawodowo jest mechanikiem, podobnie jak mój tata czy dziadek - zdradził Michał Kwiatkowski w rozmowie z Plejadą.

Mama Dawida Kwiatkowskiego walczyła z chorobą alkoholową

Swego czasu bracia mieli poważne problemy ze swoją mamą. Zmagała się ona z chorobą alkoholową. Gdyby nie Dawid Kwiatkowski, nie wiadomo, co by się z nią stało. - Nie wiadomo, jak jej choroba alkoholowa potoczyłaby się dalej, gdyby nie moja interwencja. Zaprowadziłem ją na odwyk, więc musiałem być dorosłym, będąc nastolatkiem. Nie boję się mówić o dzieciństwie, nie użalam się nad sobą. Chcę pokazać wszystkim ludziom, którzy mnie obserwują, że da się. Nie ważne ile masz środków, jakie masz warunki. Da się spełnić to, o czym marzysz - mówił artysta w poruszającym materiale w programie "Uwaga" w TVN.

