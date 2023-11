To, co Dawid Kwiatkowski i jego brat zrobili dla mamy, wzrusza do łez. Wcześniej sięgała po procenty jak po kawę

Dawid Kwiatkowski podczas Polsat SuperHit Festiwal 2023 wystąpił z kilkoma piosenkami z okazji 10-lecia swojej kariery. Młodziutki wokalista muzykę ma we krwi! To jeden z najpopularniejszych artystów młodego pokolenia w Polsce. Juror "The Voice Kids" ma na koncie wiele znanych hitów. Okazuje się, że nie tylko on w rodzinie jest utalentowany muzycznie. Jego brat, Michał Kwiatkowski, też robi karierę, tyle że za granicą! Dawid zaprosił go na scenę podczas swojego jubileuszu i podziękował za wszystko, co Michał dla niego zrobił przez ostatnie lata. "Wysyłał pieniądze, żebym mógł skończyć szkołę muzyczną. (...) To ty pierwszy we mnie uwierzyłeś", mówił do niego ze łzami w oczach. Michał Kwiatkowski, podobnie jak Dawid Kwiatkowski, ma duże grono fanów. Szczegóły są zdumiewające.

Kim jest brat Dawida Kwiatkowskiego, Michał Kwiatkowski? Wielka kariera i sława za granicą

Dawid Kwiatkowski ma dwóch braci. Michał Kwiatkowski jest utalentowany muzycznie. W wieku 19 lat wyjechał do Paryża, aby studiować na Sorbonie. Podczas nauki pracował w barze, ale marzył o karierze artystycznej. W Gorzowie Wielkopolskim, jeszcze podczas pobytu w Polsce, zdobywał szlify w klasie fortepianu i puzonu w szkole muzycznej. Jako nastolatek zdobywał też wiele nagród w lokalnych konkursach. To wszystko się opłaciło, kiedy w 2003 roku wziął udział w programie "Star Academy" w Paryżu. Brat Dawida Kwiatkowskiego wystąpił u boku Eltona Johna, Phila Collinsa czy Ricky'ego Martina. W finale zajął zaś drugie miejsce. Ludzie od razu go pokochali, a udział w show otworzył mu drzwi do wielkiej kariery. W 2004 roku wydał pierwszą płytę i został tak dobrze przyjęty przez odbiorców, że Michał odbył nawet międzynarodową trasę koncertową. Jego płyty sprzedają się w tysiącach kopii.

Dawid Kwiatkowski i Michał Kwiatkowski. Braci łączy piękna relacja

Na scenie w Sopocie fani mogli na żywo zobaczyć, jak piękna relacja łączy braci Kwiatkowskich. Ale Dawid i Michał wspierają się nie od dziś. W rozmowie z "Super Expressem" Michał Kwiatkowski mówił niedawno, że jest bardzo dumny ze swojego brata.

- Niedawno powiedział, że dzień, w którym wyjechałem z Polski, był najsmutniejszym dniem w jego życiu. Moje serce pękło na pół, gdy to usłyszałem. Bo zawsze wiedziałem, że wyjechałem z domu zostawiając go w bardzo ciężkiej sytuacji ze względu na chorobę rodziców. I zawsze byłem dla niego, mógł zawsze liczyć na moją pomoc. Ale na odległość to już jednak nie to samo – powiedział Michał Kwiatkowski w rozmowie z „Super Expressem”. - Udało mu się być niesamowitym nastolatkiem, pomimo utrudnień w domu, a teraz cudownym dorosłym mężczyzną i artystą. Który potrafi się zabawić i zapewne, tak jak ja, spróbował wielu rzeczy, ale zawsze był i zapewne będzie rozsądny. Nie dlatego, że widział złe rzeczy w domu, gdy był mały, i jest to nauczka. Ale po prostu dlatego, że jest szalenie mądrym człowiekiem – dodał muzyk.

Michał wspomniał o trudnej sytuacji oraz rodzicach, którzy dawniej zmagali się z chorobą alkoholową, przez co jego kontakt z nimi był zaniedbany. Jego mama, sama przyznała, że co rano, zamiast sięgać po kawę, sięgała po alkohol. Na szczęście rodzinie udało się przezwyciężyć trudne chwile. Nastoletni Dawid namówił mamę na odwyk i to przyniosło efekty. Dziś zarówno z mamą, jak i Michałem, Dawid Kwiatkowski ma świetny kontakt.

