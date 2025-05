Rodowicz i Kwiatkowski zbiją tego lata MAJĄTEK. Gonią ich gwiazdy disco polo. Kto zarobi najwięcej?

Maryla Rodowicz znów na szczycie

Maryla Rodowicz nie odpuszcza. Kolejny rok z rzędu jest w stanie zagrać kilkadziesiąt koncertów. W tym roku między majem i sierpniem będzie ich aż 27. A że za jeden gwiazda inkasuje nawet 50 tys. zł, wzbogaci się o 1,35 mln zł!

Maryla nie ukrywa, że to jej główne źródło utrzymania. - Muszę śpiewać do końca życia - mówiła ostatnio "Super Expressowi". - Ale to jest bardzo miły obowiązek. Na szczęście lubię to robić. Tak się dobrze składa. Bo wiadomo, jakie są emerytury. To nie są pieniądze, za które można się utrzymać. Nie wiem, kto może się utrzymać za 1500 zł na przykład - powiedziała.

NIE PRZEGAP: Maryla Rodowicz ujawnia prawdziwą kwotę swojej emerytury! Została podwojona. "Muszę śpiewać do końca życia"

Więcej koncertów, ale za nieco mniejszą stawkę zagra Dawid Kwiatkowski. Dzięki 39 koncertom za 35 tys. Idol nastolatek, juror show "Must be the music" zakosi około 100 tys. więcej niż Maryla.

W tym sezonie ponownie wzięcie znowu mają artyści disco polo. Niekwestionowaną królową jest Magdalena Narożna (36 l.), która z zespołem Piękni i młodzi zagra aż 62 koncerty, czasem nawet po dwa dziennie, by wzbogacić się o 1,2 mln zł. Po piętach deptać jej będą formacje Afterparty i sam Zenek Martyniuk (55 l.).

Piotr Kupicha wraca do gry

Lato 2025 będzie też dobre dla Piotra Kupichy i zespołu Feel - zagrają 32 koncerty, po 35 tys. zł za każdy, co da im łącznie 1,12 mln zarobku. Tym samym trwa dobra passa muzyka, który najpierw poprowadził sylwestrowy koncert Telewizji Polskiej, wystąpi na festiwalu w Opolu, a w Sopocie razem z grupą Feel będzie obchodził jubileusz.

ZOBACZ TAKŻE: Mikołaj Roznerski opowiedział o aktorskich zarobkach. "Nie robi się tego dla pieniędzy"

Kolejni artyści, którzy nieźle obłowią się w tym sezonie to Boys (34 koncerty - 1 mln zł), Majka Jeżowska (25 koncertów - 750 tys. zł), Lady Pank (10 koncertów - ok. 600 tys. zł) oraz Alicja Majewska (13 koncertów - 325 tys.).

Na czyj koncert wybralibyście się najchętniej? Zagłosujcie w naszej sondzie pod tekstem.

Sonda Na czyj koncert pójdziesz najchętniej? Maryla Rodowicz Dawid Kwiatkowski Magdalena Narożna, Piękni i Młodzi Zenek Martyniuk Majka Jeżowska Piotr Kupicha i Feel Afterparty Alicja Majewska Lady Pank