Roxie Węgiel zarobi istny majątek na swoich USTACH. Warto było je powiększać. Kwota zwala z nóg

Jej usta są "na ustach" wielu osób. Od lat plotkuje się bowiem, że młodziutka Roxie Węgiel szybko zaczęła je powiększać. Ona temu zaprzecza i zapewnia, że potrafi działać cuda makijażem i to właśnie nim powiększa swoje usta. - Wiecie, konturówka i błyszczyk potrafią zdziałać cuda - mówiła. Czy inwestowała w ich wygląd, czy nie - opłaciło się podkreślać kształt i wielkość ust, bo dziś Roxie sporo na nich zarobi.

Właśnie pochwaliła się nie lada osiągnięciem - została pierwszą polską gwiazdą w międzynarodowej kampanii brytyjskiej marki. Pierwsze reklamy ukażą się w marcu, a Roxie Węgiel będzie promować pomadkę do ust z kwasem hialuronowym. Bilbordy, spoty telewizyjne i internetowe to tylko część planów na kampanię. Nic dziwnego, że Roxie świetnie na niej zarobi. Jak ustalił "Super Express", brytyjski gigant kosmetyczny może jej zapłacić nawet pół miliona złotych. W funtach oczywiście.

O współpracy z popularną marką kosmetyczną Roxie Węgiel mówi tak:

- Wizerunek jest formą wyrazu, ale też częścią mojej tożsamości, zarówno na scenie, jak i poza nią. Kilka lat temu uznałam, że sama będę go kreować i przeszłam widoczną przemianę. A nie było to łatwe, bo publiczność poznała mnie jako 12-latkę. Droga od tzw. grzecznej dziewczynki do dojrzałej i nie zawsze grzecznej (śmiech!) kobiety była wyzwaniem. Chciałam być w zgodzie ze sobą. Otworzyłam się na świat i pozwoliłam się poznać taką, jaka jestem