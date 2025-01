Roxie Węgiel mówi wprost: "Powikłania są okropne". Zrobiła badania i doznała szoku

Cukrzyca jest chorobą, z którą trzeba nauczyć się żyć. Roxie Węgiel dowiedziała się o tym na swojej skórze. Pół roku temu otrzymała diagnozę, która ścięła ją z nóg. Młoda gwiazda nie miała pojęcia, co oznacza codzienność jako cukrzyk, dlatego początkowo zignorowała zalecenia. To szybko się na niej odbiło hospitalizacją. Węgiel postanowiła stanąć do walki z chorobą i ją okiełznać.

W rozmowie z Maksem Kluziewiczem z Radia Eska opowiedziała o tym, że dowiedziała się o cukrzycy przez przypadek!

Ja to wypierałam. Wypierałam tę chorobę. Dowiedziałam się o cukrzycy przez przypadek, bo zrobiłam badania kontrolne po "Tańcu z Gwiazdami". Jednak wiesz, to był duży wysiłek, 3 miesiące non stop treningi i to dzień w dzień, więc stwierdziłam, dobra, zrobię sobie takie badania. Także kochani badajcie się! No i wyszło właśnie wtedy, że mam cukrzycę typu I. Określenie typu zajęło chwilkę. Ale nie spodziewałam się tego, to było szokujące. Jeszcze po tak dużym wysiłku! Mówi się, że wysiłek przy cukrzycy jest wskazany, w sensie sportowy styl życia, a jednak taniec to poniekąd sport, więc dobrze, że byłam w tym programie - stwierdziła Roxie.

I dodała:

Tak naprawdę żyję z tym pół roku, świadomie, od kiedy odkryłam, że zmagam się z tą chorobą. Myślę, że ja cały czas uczę się tego życia z cukrzycą. Na pewno jestem na innym poziomie niż te pół roku temu, bo bardzo zadbałam o te tematy, chciałam jak najbardziej się doedukować, żeby móc normalnie funkcjonować. Jeśli się zadba o cukrzycę, to człowiek może normalnie żyć.

Cukrzycę można okiełznać. Roxie Węgiel jest tego najlepszym przykładem. "Powikłania są okropne"

To nie jest choroba, która musi ograniczać - podsumowała Roxie Węgiel, podkreślając, że aby zapanować nad swoją sytuacją zdrowotną, trzeba zdrowo żyć i podawać organizmowi odpowiednio dobrane przez specjalistów dawki insuliny.

Wiadomo, że powikłania są okropne, ale żeby do nich nie doszło, to trzeba o siebie dbać - stwierdziła 19-letnia gwiazda.

Roksana wykorzystuje swoje profile w mediach społecznościowych do szerzenia wiedzy na temat cukrzycy. A że zasięgi ma naprawdę duże, to być może uda jej się dotrzeć z ważnymi informacjami to sporego grona odbiorców.

Węgiel wyznała, że póki nie zachorowała, niewiele wiedziała na temat choroby. Cukrzyca była jej obca. Gdy poznała diagnozę, zaczęła czytać i dowiadywać się o schorzeniu, z którym będzie borykać się już zawsze.

Trzeba po prostu bardzo o siebie dbać, dbać o swoje zdrowie, przede wszystkim dobrze się odżywiać i kontrolować tę chorobę według zaleceń lekarza prowadzącego. Miałam faktycznie moment, w którym mój organizm powiedział "stop" i to było potrzebne. Ja wtedy ogarnęłam się i zrozumiałam, że to nie są przelewki - podkreśliła Węgiel.

Roxie dodała coś niezwykle ważnego - wiedzę o cukrzycy powinny mieć także osoby, które na nią nie cierpią. Wszystko po to, aby wiedzieć, jak się zachować w sytuacji, gdy np. osobie chorej mocno spadnie cukier.

