Tak Roxie Węgiel ukrywała, że choruje. Nosiła tajemniczą srebrną bransoletę! Po co? Teraz prawda wyszła na jaw

Roxie Węgiel dowiedziała się o swojej chorobie już kilka miesięcy temu, ale postanowiła zostawić tę informację dla siebie. Nie zdradziła, że wykryto u niej cukrzycę typu pierwszego. Co gorsza, po tym, jak poznała diagnozę, nie zmieniła stylu życia, bagatelizując całą sprawę. A że zajęć jej nie brakowało, w końcu ciało odmówiło posłuszeństwa. W październiku młoda gwiazda zasłabła i trafiła do szpitala. Przestraszyła swoich fanów nie na żarty.

Postanowiła naprawić błąd i wyjaśnić, co się z nią dzieje, a także odpocząć. Wyjechała z mężem do Szwajcarii, odwołała koncerty.

Nie sądziłam, że dojdzie do takiej sytuacji... Chciałam zostawić to dla siebie, nie wypowiadać się na temat zdrowia, jednak sytuacja, w której się znalazłam przez nadmiar wysiłku, mnie do tego zmusza, może ma to być pewnego rodzaju świadectwo/przestroga dla osób, które również zmagają się z cukrzycą... Ja dowiedziałam się kilka miesięcy temu, że choruję na cukrzycę typu pierwszego i szczerze? Zbagatelizowałam ten temat, nie chciałam się zatrzymywać w swoich działaniach, z biegiem czasu sytuacja się pogorszyła, zaczęły się diametralne skoki cukru, przez co moje samopoczucie znacznie się pogarszało, aż wczoraj po minikoncercie zasłabłam i trafiłam do szpitala... - pisała w sieci.

Roxie Węgiel ukrywała cukrzycę. Jak? Wszystko wyznała!

Teraz Węgiel wyznała, co robiła, aby nie pokazać, że choruje na cukrzycę. Ponieważ musiała mierzyć sobie poziom cukru we krwi, a im częściej, tym lepiej, na ramieniu nosiła specjalne urządzenie, które pomagało kontrolować cukrzycę bez konieczności nakłuwania palca. Mały, biały punkt na ręku na pewno wzbudziłby zainteresowanie, dlatego Roksana przykrywała go szeroką srebrną bransoletą.

Zdradziła to na jednym z instagramowych nagrań:

Hejka kochani, przez ostatnich kilka miesięcy pytaliście mnie, o co chodzi z tą srebrną opaską, którą nosiłam na ramieniu, publicznie, za każdym razem, jak tylko gdzieś wychodziłam. Zakrywałam wszystko, co świadczyłoby o tym, że mam cukrzycę typu pierwszego. Nie byłam w stanie na samym początku pogodzić się z tą chorobą. Nie jest to łatwe, kiedy nagle dowiadujesz się, że musisz sporo zmienić w życiu. Ale to też nie jest koniec świata! Trzeba mocno dbać o tę chorobę i zmienić styl funkcjonowania. Początki dla mnie nie były łatwe. Myślę, że każdy cukrzyk wie, o czym teraz mówię. Także... ukrywałam sensor, który dzisiaj jest dla mnie zbawienny.

