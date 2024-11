19-letnia Roxie Węgiel w skąpym bikini i czułych objęciach męża. Ależ oni się kochają!

Karolina Sawka miała tylko 9 lat, gdy zrobiła furorę. Teraz to mężatka po 30! Co się z nią dzieje?

Roxie Węgiel jakiś czas temu trafiła do szpitala z powodu cukrzycy, ale już czuje się dużo lepiej. Z miesiąca miodowego, który spędzała na Mauritiusie, napisała:

Jak część z was wie, choruję na cukrzycę typu pierwszego. (...) już oswoiłam się ze swoją chorobą i nie pozwolę, żeby mnie zatrzymała. Diagnoza była dla mnie szokiem, teraz uczę się jak funkcjonować w chorobie bez rezygnacji z siebie i przyjemności.

19-letnia gwiazda i młoda małżonka dołączyła wideo, na którym widać, że mimo choroby bawi się, zwiedza, lata helikopterem, trenuje czy pływa łodzią. Na Mauritiusie nie była sama. Towarzyszył jej mąż. Zakochani celebrowali miesiąc miodowy i nie odrywali od siebie rąk. Zobaczcie!

Zobacz także: Kevin Mglej chudnie w oczach. Tajemny sposób ujawniony! Mąż Roxie Węgiel zrzucił już 40 kilogramów

Roksana Węgiel i jej miesiąc miodowy

Na instagramowym profilu Węgiel, który jest śledzony przez 1,5 mln obserwujących, nie zabrakło romantycznych wpisów z wypadu. Roxie podrzucała fanom to filmiki, to zdjęcia, do których pozowała ubrana jedynie w bikini. Przy niej często można było zobaczyć zakochanego Kevina Mgleja. Ale czy można się temu dziwić? Piosenkarka i jej wybranek dopiero co wzięli ślub kościelny i wyprawili huczne wesele. Od miesięcy są nierozłączni.

Na Mauritiusie razem opalali się na pięknych plażach i podziwiali egzotyczne widoki, pływali też z delfinami, co było wielkim marzeniem Roksany. Był i lot helikopterem, który wokalistka pokazała w sieci.

Teraz Węgiel jest już w Polsce.

Zobacz także: Zmysłowa Roxie Węgiel zapozowała w łóżku. Miała na sobie różową piżamkę, nie dało się oderwać wzroku

Roksana Węgiel po uszy zakochana w Mgleju

Na jednym z ostatnich wakacyjnych zdjęć widać Roxie, która całuje się z mężem w promieniach zachodzącego słońca.

Sunset lovers - napisała nastoletnia żona.

Ależ oni się kochają!

Zobacz także: Tak wygląda były chłopak Roksany Węgiel! Miała tylko 13 lat, kiedy się poznali. Teraz ona ma 19 lat i męża, a on?

Zobacz więcej zdjęć. Roxie Węgiel tuli się do męża. Tak spędzali miodowy miesiąc

Kevin Mglej chudnie w oczach. Tajemny sposób ujawniony! Mąż Roxie Węgiel zrzucił już 40 kilogramów Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.