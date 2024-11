Kevin Mglej chudnie w oczach. Tajemny sposób ujawniony! Mąż Roxie Węgiel zrzucił już 40 kilogramów

Małgorzata Tomaszewska wraca do Polsatu? Jest oficjalna wypowiedź

Roksana "Roxie" Węgiel i Kevin Mglej trwają w małżeństwie, choć wiele było osób, które rzucały im kłody pod nogi i nie wierzyły w powodzenie tego związku. Bo on starszy od niej, bo krótko się znają, bo ma dziecko z poprzedniego związku. Wbrew krytyce, zakochani udowodnili, że ich miłość jest prawdziwa. Wzięli ślub, planują wspólne przedsięwzięcia, a nawet... chodzą razem na siłownię. Zauważalna zmiana w sylwetce Kevina Mgleja wzbudziła bowiem zaciekawienie wśród jego obserwatorów. Nawet media wzięły na tapet metamorfozę, jaką przeszedł mąż Roxie Węgiel. Mężczyzna już wcześniej pokazał, że jest w dobrej formie, towarzysząc ukochanej podczas jednego z występów w programie "Taniec z Gwiazdami" i dając naprawdę niezły popis na parkiecie. Teraz okazuje się, że od 2022 roku schudł niemal 40 kilogramów. Waga spadła o dokładnie 37 oczek. Jak Kevin Mglej tego dokonał? W sieci krąży mnóstwo plotek, które teraz młody producent postanowił ukrócić. Szczegóły poniżej.

Kevin Mglej chudnie w oczach. Dieta, ćwiczenia i wsparcie żony, Roksany Węgiel-Mglej

Kevin Mglej, który w 2024 roku wziął ślub kościelny z Roxie Węgiel, stara się dbać o formę. Wcześniej krytykowany za nadmiarowe kilogramy, chciał poprawić jakość odżywiania i wprowadzić do codziennej rutyny więcej treningów. Udaje mu się to wyśmienicie, bo waga leci w dół jak szalona. Mężczyzna prezentuje się świetnie, a teraz ujawnia, jaki tajemny sposób się za tym kryje. To pytanie spędza bowiem sen z powiek jego obserwatorom.

- Zmieniłem bardzo dużo, staramy się jeść pełnowartościowe produkty, dobrze zbilansowane do naszego zapotrzebowania, wysokojakościowe i naturalne. (...) Trenuję od 3 do 5 razy w tygodniu, zależy od tego, ile mam pracy w firmach i na ile treningów wygospodaruję w kalendarzu czas. (...) Sport stał się dla mnie przyjemnością, a nie przykrym obowiązkiem. Często na siłownię chodzę też z żoną, która jest moją największą motywacją, kiedy po prostu się nie chce. Polecam również saunę 2 razy w tygodniu i zero alkoholu - powiedział Kevin Mglej w rozmowie z Pudelkiem.

Oczywiście mąż Roxie Węgiel korzysta również z pomocy ekspertów. Trener Wojtek Sokólski pracuje z nim na siłowni i towarzyszy w sztukach walki, a "Biegowy Wariat" motywuje do treningów biegowych. "Zdrowie mamy tylko jedno", mówi dumny Kevin Mglej i ma nadzieję, że swoim przykładem zmotywuje innych do pracy nad sobą.

