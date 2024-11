Tak wygląda były chłopak Roksany Węgiel! Miała tylko 13 lat, kiedy się poznali. Teraz ona ma 19 lat i męża, a on?

Był rok 2019, kiedy 14-letnia Roksana Węgiel opowiadała w mediach o trudnym związku na odległość. Swojego ówczesnego chłopaka Daniela Yastremskiego poznała podczas Eurowizji Junior pod koniec 2018 r. - ona śpiewała dla Polski, on dla Białorusi. Młodzi artyści ostatecznie nie znaleźli czasu na miłość, doszło więc do rozstania. 5 lat później Roxie ma męża, a co dzieje się z Danielem? Zobaczcie!