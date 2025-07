Aleksandra i Sławosz Uznańscy-Wiśniewscy: O nich jest głośno!

Aleksandra i Sławosz Uznańscy-Wiśniewscy są obecnie jednym z najpopularniejszych małżeństw w Polsce. O ukochanej astronauty zrobiło się głośno po jego wylocie w kosmos. Aleksandra aktywnie wspierała męża w przygotowaniach do misji Ax-4. Obserwowała również start rakiety z Centrum Kosmicznego im. Kennedy’ego na Florydzie. Wiele osób zwróciło wtedy uwagę na jej piękną kreację.

Uznańska-Wiśniewska wybrała na tę okazję prostą, ale bardzo elegancką białą sukienkę, do której dobrała chustę, którą zarzuciła na ramiona. Stylizację dopełniał mały orzełek przypięty na piersi. W rozmowie z "Super Expressem" wyjawiła, że jej stylizacja nie była przypadkowa.

Ponieważ wiele nas dzieli odległością. Lubimy czuć się zespołem/jednością w wymiarze symbolicznym - on miał biały skafander, ja białą sukienkę - przyznała.

Od tamtej pory o pięknej żonie polskiego astronauty zrobiło się bardzo głośno. Aleksandra Uznańska-Wiśniewska pracuje jednak na własne sukcesy. Kształciła się na renomowanych uczelniach, w tym London School of Economics oraz Uniwersytecie Oksfordzkim. Posiada bogate doświadczenie w pracy humanitarnej, a od w 2023 roku pełni funkcję posłanki. Kandydowała z ramienia Koalicji Obywatelskiej.

Burza wokół "diamentowego" naszyjnika Aleksandry Uznańskiej-Wiśniewskiej

Sławosz Uznański-Wiśniewski w Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) przebywał 20 dni. Do kraju wrócił w czwartek, 24 lipca. Na warszawskim lotnisku Chopina czekało na niego wiele osób, w tym również i jego żona. Aleksandra Uznańska-Wiśniewska kolejny raz zachwyciła klasyczną elegancją. Posłanka miała na sobie czarny garnitur z szerokimi spodniami i dopasowaną w talii marynarką, do której i tym razem przypięła orzełka. Do stylizacji dobrała również biżuterię.

To właśnie połyskujący na szyi posłanki naszyjnik wzbudził zainteresowanie części internautów, szczególnie Marcina Dobskiego. Prawicowy dziennikarz znany jest ze swojego ogromnego zamiłowania do oceniania stylizacji polityków spoza kręgów PiS. Na portalu X.com zwrócił się do Aleksandry Uznańskiej-Wiśniewskiej i poprosił ją o podanie ceny naszyjnika.

Pani poseł Aleksandra Uznańska-Wiśniewska, proszę zaspokoić naszą ciekawość i ujawnić, która cena naszyjnika jest zgodna z prawdą. Są trzy bardzo podobne. Najtańszy (1500 zł) i najdroższy (ponad 900 tys. zł). Wstępnie odrzucam i skłaniam się ku temu za blisko 135 tys. zł, ale byłoby to szokujące, więc może jednak ten za 1,5 tys. zł, bo nie ma tej biżuterii w oświadczeniu majątkowym - zastanawiał się w sieci.

Posłanka postanowiła zaspokoić ciekawość Dobskiego. Nie gryzła się przy tym w język.

Jeśli Pan myślisz, że te cyrkonie są tyle warte, to chętnie odsprzedam za pół ceny - odpisała Uznańska-Wiśniewska.

Z kolei kilka dni temu "konflikt" z mężem posłanki miała... Doda! Sławosz Uznański-Wiśniewski w miniony weekend gościł podczas Łódź Summer Festival. Organizatorzy postanowili uhonorować bohatera narodowego, pozwalając mu przywitać się z publicznością. To nie spodobało się piosenkarce.

Widziałam, że ten nasz pan z kosmosu chodził w trakcie mojego koncertu, rozdawać autografy i robić sobie zdjęcia. Dobrze, że zszedł na ziemię, bo teraz gwiazda jest inna i jedna. Także proszę na ten moment albo podziwiać, albo w namiocie. My jesteśmy po to, żeby podziwiać - powiedziała ze sceny wyraźnie poirytowana Rabczewska.

