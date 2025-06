Żona Sławosza skradła show na Florydzie! W rozmowie z "Super Expressem" mówi o... sukience z sieciówki!

Wydarzenia związane z misjami kosmicznymi od zawsze budzą ogromne emocje, zwłaszcza gdy dotyczą bliskich osób. Tym razem uwagę przykuła nie tylko sama podróż poza atmosferę ziemską, ale też niezwykle symboliczna obecność na miejscu posłanki KO Aleksandry Uznańskiej-Wiśniewskiej. Ubrana z wyjątkową starannością, podkreśliła nie tylko swój patriotyzm, ale i osobisty charakter wydarzenia.

Na miejscu startu misji kosmicznej, gdzie odliczano ostatnie godziny do wylotu polskiego astronauty Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego, zjawiła się jego żona – posłanka Aleksandra Uznańska-Wiśniewska. Jak relacjonują media, polityczka była obecna na miejscu od 10 czerwca 2025 roku i czekała cierpliwie na ten wyjątkowy moment. Choć pierwotnie start miał nastąpić znacznie wcześniej, seria opóźnień sprawiła, że wydarzenie przesunięto na 25 czerwca. Mimo licznych procedur bezpieczeństwa i dystansu, jaki musiał zostać zachowany, emocje były namacalne.

Szczególną uwagę zwrócił wygląd kobiety, który komentowano nie mniej intensywnie niż sam lot w kosmos. Aleksandra Uznańska-Wiśniewska wybrała prostą, ale elegancką białą sukienkę, do której dobrała chustę, którą zarzuciła na ramiona. Stylizację dopełniał mały orzełek przypięty na piersi – symbol patriotyzmu i dumy. Na uwagę zasługiwał również intensywnie czerwony makijaż ust, który przykuwał wzrok.

"Super Express" zapytał Aleksandrę Uznańską-Wiśniewską o to, czym podyktowany był wybór takiej kreacji. Posłanka wyjawiła nam, że miała ona wymiar symboliczny.

Aleksandrę Uznańską-Wiśniewską zapytaliśmy również o to, czy sukienka pochodzi z jakiegoś konkretnego domu mody lub od znanego projektanta. Okazuje się, że kreacja 31-latki jest z sieciówki!

To biała prosta letnia sukienka z sieciówki, do której przewiązałam na ramieniu biały szal i zarzuciłam do tyłu. Dopięłam pinezkę orła, który na co dzień noszę jako Poseł na Sejm RP. Nic specjalnego! - przyznała "Super Expressowi" Aleksandra Uznańska-Wiśniewska.